فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور از آغاز روند به‌کارگیری نخستین گروه از سرباز محیط‌بانان آموزش‌دیده در یگان حفاظت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا رستگار گفت: ورود دانش‌آموختگان هنرستان‌های محیط‌بانی به یگان حفاظت، آغازگر دوره‌ای تازه در تربیت محیط‌بانان آموزش‌دیده و گامی مهم در ارتقای توان تخصصی و عملیاتی این یگان است.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای پیوند میان آموزش رسمی و مأموریت‌های میدانی افزود: به‌کارگیری نیرو‌هایی که آموزش ساختاریافته دریافت کرده‌اند، کیفیت عملیات حفاظتی در زیست‌بوم‌های حساس کشور را افزایش داده است و مسیر تربیت نیرو‌های پایدار و کارآمد را تقویت می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور همچنین دریافت سهمیه ویژه برای استان‌های دارای هنرستان محیط‌بانی را نتیجه هماهنگی میان یگان حفاظت و بخش‌های ستادی سازمان برشمرد و گفت: دوران سربازی در محیط زیست فرصتی ارزشمند برای تقویت مهارت‌های میدانی، افزایش انضباط عملیاتی و درک بهتر سختی‌ها و الزامات حرفه محیط‌بانی است.

سردار رستگار گفت: نیرو‌های آموزش‌دیده پس از طی دوره رزم مقدماتی با آمادگی بیشتری وارد عرصه حفاظت می‌شوند و می‌توانند الگوی نسل جدید تأمین نیروی متخصص در ساختار محیط‌بانی کشور باشند.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
والا تو روستای تو دل ارسباران
دفتر محیط بانی نیس

معلوم نیس این محیط بانان دقیقا کجا هستن

گزارشگر مخفی روستایی ک با روستاییان خودش همدست هس

خودم صدای روستاییان را میشنیدم بخاطر هیجانات مهمانان روستایی ب بچه خرس ک بالا درخت بود شلیک کردن و با چوب و چماق ب بدن نیمه جان ش کوبیدن

ب خدا طاقت دیدنش و نداشتم

صدای ناله خرس مادر همچنان تو گوشمه

خرس مادر و بچه ش بخاطر اتش سوزی زیستگاه ش از ترس وارد نزدیکی روستا شده بودن!

کو محیط بان؟ می اومد بیچاره ها رو دور میکرد

فرداش تماس گرفتم
محیط بانان گفتن اون روستا گزارشگر مخفی داریم !!!!
و نعشه ی هم پیدا نکردن تو ادرسی ک گفتم

خب روستاییان ، نعش بچه خرس و شبانه معدوم کردند !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
الکی
