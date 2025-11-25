باشگاه خبرنگاران جوان - نسخه مرمت شده فیلم سینمایی «زیر درختان زیتون» اثر ماندگار «عباس کیارستمی» به عنوان فیلم افتتاحیه چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز به نمایش گذاشته میشود.
در این دوره از جشنواره چند اثر مرمتشده ماندگار سینمای ایران روی پرده میرود که «زیر درختان زیتون» به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره در نظر گرفته شده است. این فیلم محصول سال ۱۳۷۳ است. «زیر درختان زیتون» موفق به کسب هوگوی نقرهای جشنواره بینالمللی شیکاگو شد و کیارستمی علاوه بر کارگردانی، نویسندگی و تهیهکنندگی این فیلم را عهدهدار بود.
آنچه در خلاصه داستان «زیر درختان زیتون» آمده به این شرح است: در روستای کوکر، حسین به خواستگاری دختری بهنام طاهره میرود، ولی چون خانه ندارد به او پاسخ منفی میدهند. همان شب زلزله تمام مردم روستا را بیخانمان میکند. حسین در بیخانمانی خود را با همه یکسان میبیند و خوشحال هم هست. هفت روز میگذرد، در سر مزار «خدابیامرزها» حسین متوجه میشود طاهره و مادربزرگش زنده ماندهاند...
پنج پوستر جشنواره جهانی فیلم فجر براساس تصاویری از فیلم «زیر درختان زیتون» و عکسهای علیرضا انصاریان از این فیلم طراحی شده است. همچنین پوستر اصلی جشنواره نیز براساس عکسی از کیارستمی در پشت صحنه فیلم «زندگی و دیگر هیچ» است. مهدی دوایی طراحی این پوسترها را برعهده داشت.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روحالله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذر در شهر شیراز برگزار میشود.
منبع: جشنواره فیلم فجر