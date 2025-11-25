پیرهادی گفت: طبق قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در تذکر ۳۷۴ در صحن علنی شورا گفت: بنده بارها این موضوع را به رسانهها اعلام کردهام، اما وزارتخانهها و دستگاهها به درستی به سازمان محیط زیست پاسخگو نیستند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، معاون اول رئیس جمهور باید نظارت و پیگیری این موضوع را برعهده بگیرد، چرا که رئیس جمهور مشغله زیادی دارد.
پیرهادی تصریح کرد: اعمال اقداماتی مانند اسقاط خودروها و موتورسیکلتهای آلاینده، کنترل کامیونها و خارج کردن خودروهای فرسوده، در اصل وظیفه دولت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این کار را انجام دهد.
پیرهادی یادآور شد: از بین ۲۳ دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک، شهرداری تهران یازدهمین نهاد است، اما معتقدم شهرداری طبق قانون هوای پاک تاکنون تمامی تکالیف خود را به درستی انجام داده و کار شایستهای صورت گرفته است. بنابراین نباید آدرس غلط داده شود.
وی ادامه تاکید کرد:البته انتظار میرود شهرداری به کمک سایر دستگاهها بیاید تا کارهای مغفولمانده آنانی که قادر به انجام شان نیستند به سرانجام برسد.
پیرهادی در ادامه اظهار کرد: منابع ثابت آلودگی هوایی که افزایش یافته ناشی از کوتاهی دستگاههای دیگر است.