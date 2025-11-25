پیرهادی گفت: طبق قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  مهدی پیرهادی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در تذکر ۳۷۴ در صحن علنی شورا گفت: بنده بار‌ها این موضوع را به رسانه‌ها اعلام کرده‌ام، اما وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها به درستی به سازمان محیط زیست پاسخگو نیستند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، معاون اول رئیس جمهور باید نظارت و پیگیری این موضوع را برعهده بگیرد، چرا که رئیس جمهور مشغله زیادی دارد.
 پیرهادی تصریح کرد: اعمال اقداماتی مانند اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های آلاینده، کنترل کامیون‌ها و خارج کردن خودرو‌های فرسوده، در اصل وظیفه دولت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این کار را انجام دهد.

پیرهادی یادآور شد: از بین ۲۳ دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک، شهرداری تهران یازدهمین نهاد است، اما معتقدم شهرداری طبق قانون هوای پاک تاکنون تمامی تکالیف خود را به درستی انجام داده و کار شایسته‌ای صورت گرفته است. بنابراین نباید آدرس غلط داده شود.

وی ادامه تاکید کرد:البته انتظار می‌رود شهرداری به کمک سایر دستگاه‌ها بیاید تا کار‌های مغفول‌مانده آنانی که قادر به انجام شان نیستند به سرانجام برسد.

 پیرهادی در ادامه اظهار کرد: منابع ثابت آلودگی هوایی که افزایش یافته ناشی از کوتاهی دستگاه‌های دیگر است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تا حالا کدام مسولان به مشکلات کشور پاسخگو بودند این دومی اش بوده ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خودت با اون کت و شلوار تو چنین سازمان حساس
ب چه دردی میخوری؟؟

خودت و کنار بکشه

چند جوان دلسوز کارگر بیایند بجات تا پای جان حافظ محیط زیست باشن

چند کتاب خوندن ت تو دانشگاه چ بدرد محیط زیست خورد

نمونه ش همین تو اتش سوزی اخیر جنگلها
.بفرمایید چه کار کردی؟؟

نشستی داری پیگیر مقصری؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چه کسی و کدوم دستگاه وظیفه ذاتی خودشو درست انجام میدهد؟
اکثر مدیران جوابگوی مدیریت ناکارآمد خود نیستند و بابت آن میلیون‌ها تومن حقوق می‌گیرند و برای خودشون کیا و بیایی دارند دیوان سالاری محض و فشل
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
یه جور حرف می زنید، از د لت و بدنه ولت هستید دیگه،جدی چرا سر کار هستید؟ کاری که از دستتون بر نمیاد، محیط زیست منحل کنید دردمون کمتر شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
کارکنان محیط زیست با کلاس نشستن پشت میز
فقط ساعت ۲ منتظرند برگردند خونه شون

محیط زیست باید کلا افراد محیط بانان و با تخصص دانشگاهی و تحقیقاتی باشند ک همش تو دل جنگلها دنبال تحقیق و بررسی باشند


همه دستگاهها و سازمانها دولتی و خصوصی باید متعهد باشن ب حفظ محیط زیست و پاسخگو باشن
و حتی در صورت قصور باید محاکمه بشن

این چ وضعشه؟؟

جنگلها ک میرم کلا پر از زباله گردشگران هس

کی پاسخگو هس؟؟
شهردار یا محیط زیست فقط وظیفه ش نیس
همه باید پاسخگو باشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
قانون غیر قابل اجرا = کاغذ دستمال توالت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
سازمان بازرسی برخورد شدید با کسانی که به صورت کلان هوا را آلوده می کنند بکنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
همه دستگاهها و سازمانها دولتی و خصوصی پای کار باشند

وقتی مشکلی پیش میاد همه شون باید امکانات و بدون دریافت هزینه ب کار بگیرند

چند دستگاه محدود چ کار میتونه بکنه؟؟

منتظر میشن وضع بحرانی بشه امکانات بیارند ب میدان اونم در قبال مطالبه حقوق از دولت!!
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است