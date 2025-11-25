دونالد ترامپ به مشاورانش اعلام کرده که قصد دارد به طور مستقیم با نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت‌و‌گو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری اکسیوس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به مشاورانش گفته که قصد دارد به طور مستقیم با نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت‌و‌گو کند، اگرچه هنوز تاریخی برای این تماس تعیین نشده است.

هفته گذشته، ترامپ اعلام کرد که برای گفت‌و‌گو با مادورو آماده است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره امکان صحبت مستقیم با مادورو به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «احتمالاً با او صحبت خواهم کرد، بله. من با همه صحبت می‌کنم.»

مادورو نیز در واکنش به اظهارات ترامپ گفت اختلافات باید از طریق دیپلماسی حل شود و او مایل به برگزاری گفت‌وگوی رو در رو با هر فرد علاقه‌مندی است.

مادورو در برنامه هفتگی تلویزیونی خود تأکید کرد: «در ایالات متحده، هر کس که بخواهد با ونزوئلا صحبت کند، بدون هیچ مشکلی به صورت رو در رو گفت‌و‌گو خواهد کرد.»

منبع: رویترز

