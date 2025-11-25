فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم از دستگیری یک شکارچی متخلف و کشف و ضبط دو رأس میش و بره وحشی و یک قبضه سلاح گلوله زنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: پس از اطلاع از اقدام به شکار یک شکارچی غیرمجاز در منطقه آزاد (بیرون از منطقه حفاظت شده و شکارممنوع)، عملیات ردزنی و کشف تخلف صورت گرفته به صورت شبانه آغاز شد.

محمدرضا عابدی مقدم افزود: پس از شناسایی فرد متخلف، بلافاصله هماهنگی لازم جهت اخذ دستور قضایی برای ورود به منزل انجام شد و با همراهی مأموران انتظامی و تفتیش منزل شکارچی متخلف، لاشه دو رأس میش و بره وحشی به همراه یک قبضه سلاح گلوله زنی و ادوات شکار کشف و ضبط شد. 

وی با بیان اینکه هرگونه شکار و صید بدون اخذ مجوز‌های قانونی در تمامی مناطق و زیستگاه‌های طبیعی ممنوع و جرم است تصریح کرد: بر اساس قوانین و ضوابط زیست محیطی، با تمامی تخلفات در حوزه شکار و صید و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی قاطعانه برخورد می‌شود.

منبع:روابط عمومی محیط زیست قم

برچسب ها: محیط زیست ، محیط بانان
خبرهای مرتبط
شکارچیان متخلف در تالاب مُرّه قم دستگیر شدند
تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد
جبران کمبود نیروی محیط بان در قم با پایش هوشمند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
آخرین اخبار
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
تاکید دولت بر حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
غیرحضوری شدن مدارس و تغییر ساعت کاری ادارات قم