پیکر هادی مرزبان که نمایش‌های متعددی را در تالار وحدت روی صحنه برده بود، امروز به این تالار آورده شد تا برای همیشه با تالار وحدت و همه خاطره‌هایش خداحافظی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر صبح امروز، سه شنبه چهارم آذر ماه در پهنه رودکی، مقابل تالار وحدت برگزار شد و جمعی از دوستان، هنرمندان و همکاران این هنرمند برای وداع با او و بدرقه پیکرش به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا در این مراسم حضور پیدا کردند.

حاضران مراسم مجید مظفری، اکبر رحمتی، اکبر زنجان‌پور، شهرام کرمی، فرهاد شریفی، پریسا مقتدی، ایرج راد، مهدی احمدی، سرپرست معاونت هنری، نیکنام حسینی‌پور، مرتضی کاظمی، معاون پیشین امور هنری، میکاییل شهرستانی، مرتضی کاظمی، معاون پیشین امور هنری، میکاییل شهرستانی، اتابک نادری، سعید اسدی، رضا مردانی، مدیر کل هنرهای نمایشی، ایوب آقاخانی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی، مهدی شفیعی،مدیر کل پیشین هنرهای نمایشی، رائد فریدزاده، رییس سازمان سینمایی، رضا فیاضی و ... بودند.

برچسب ها: هادی مرزبان ، درگذشت کارگردان
