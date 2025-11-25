دیوان محاسبات، پیگیری و تعیین‌تکلیف واگذاری، ادغام و یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد را در دستورکار قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور، پیگیری و تعیین‌تکلیف واگذاری، ادغام و یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد ایران را در دستورکار قرار داده است.

شرکت ملی فولاد ایران در حالی از سال ۱۴۰۲ در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته که بخش عمده دارایی‌های آن به ایمیدرو منتقل شده و فاقد اختیار تصمیم‌گیری یا مدیریت منابع در طرح‌های فولادی کشور است و بدون ماموریت مستقل و موثر، صرفاً از محل اجاره املاک مازاد و دریافت وجوه خدمات مدیریتی به فعالیت ادامه می‌دهد.

 دیوان محاسبات بر لزوم اتخاذ تصمیم قطعی وزارت صمت در خصوص شرکت ملی فولاد ایران با حفظ و بکارگیری کارکنان در سایر بخش‌ها، تاکید دارد.

