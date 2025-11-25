دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه رسمی خود در اسلام‌آباد با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی و اعضای هیات همراه در بدو ورود به محل دیدار از سوی سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند.

اولین جلسه کاری لاریجانی در اسلام‌آباد با دیدار وی با وزیر امور خارجه پاکستان آغاز شد. وزیر امور خارجه پاکستان در سخنان آغازین خود انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را به وی تبریک گفت.

وی با تاکید بر اهمیت روابط برادرانه ایران و پاکستان به دیدار‌های اخیرش با وزیر امور خارجه ایران و دیگر مسئولان بلندپایه دو کشور اشاره داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در ادامه اولین روز از سفر خود به پاکستان قرار است با رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور دیدار نماید.

لاریجانی شب گذشته در بدو ورود به اسلام‌آباد طی گفت‌و‌گو با خبرنگاران با تاکید بر جایگاه مهم پاکستان در منطقه گفت که همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد در حوزه‌های مختلف به آرامش و صلح در منطقه کمک می‌کند.

بررسی آخرین تحولات مرتبط با روابط دوجانبه ایران و پاکستان، پیگیری توافقات مشترک، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسائل مهم جهان اسلام در دستور کار رایزنی‌های دکتر لاریجانی با مسوولان عالی رتبه کشور دوست و همسایه پاکستان قرار دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از عزیمت به اسلام‌آباد در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با بیان اینکه به پاکستان کشور دوست و برادرمان در منطقه سفر می‌کنم، نوشت: ایرانیان فراموش نمی‌کنند که در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، ملت پاکستان در کنار ملت ایران ایستادند.

لاریجانی تاکید کرد: ایران و پاکستان دو کشور مهم و تاثیرگذار در امنیت پایدار در منطقه هستند و ما همواره به روابط برادرانه کشور‌های منطقه توجه داریم.

آخرین بازدید علی لاریجانی از پاکستان ۸ سال پیش (اوایل دیماه ۱۳۹۶) صورت گرفت که وی در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی برای شرکت در کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور به اسلام‌آباد سفر کرده بود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: دبیر شورای عالی امنیت ملی ، روابط ایران و پاکستان
خبرهای مرتبط
دیدار لاریجانی با فرمانده ارتش پاکستان
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
لاریجانی به پاکستان سفر می‌کند
لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است
الزامات راهبرد هسته‌ای ایران بعد از لغو توافق قاهره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
پاکستان باید اسرائیل را بمب باران اتمی کند که نسل این 12 میلیون نفر صهیونیست از روی زمین منقرض شود لاریجانی رفتی بگو
۰
۰
پاسخ دادن
کالابرگ برای سه دهک اول، هفته آینده اجرا می‌شود
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۵آذر
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
عراقچی: تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب خطری بزرگ برای صلح و ثبات آن منطقه است
صندوق ملی هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی تاسیس می‌شود
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
آخرین اخبار
عارف: عواید حاصله از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به مردم ارائه می‌شود
عراقچی: غرب باید به علت تامین سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام پاسخگو باشد
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
توضیح سخنگوی دولت درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های نوشماره
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
عارف: مدیرِ مخالف تصمیمات دولت، نمی‌تواند به عنوان مدیر ارشد دولت باقی بماند
عزیمت وزیر امور خارجه به پاریس
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
دیدار لاریجانی با فرمانده ارتش پاکستان
روایت تخت‌روانچی از سفر به تاجیکستان؛ تاکید بر تقویت روابط بر مبنای اشتراکات فرهنگی
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
صندوق ملی هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی تاسیس می‌شود
یک فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» تصویب شد
عراقچی: تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب خطری بزرگ برای صلح و ثبات آن منطقه است
بسیج؛ پاره تن مردم و تکیه‌گاه در زمان بحران‌ها
کالابرگ برای سه دهک اول، هفته آینده اجرا می‌شود
تفکر بسیجی سدی در مقابل آمریکا و صهیونیسم بوده است
آغاز‌به‌کار پایگاه مقاومت بسیج نمایندگان مجلس
تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۵آذر
ورود جدی کمیسیون بهداشت مجلس به عدم اجرای قانون هوای پاک برای نخستین‌بار
اندیشه‌های ناب مقاومت در میدان عمل به ظهور و بروز می‌رسد/ اسرائیل محکوم به شکست است
توافق با سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام
پزشکیان: نباید در برابر ایجاد فضای رقابت سازنده در عرصه آموزش مقاومت کرد
آخرین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه امام خمینی (ره)
تاکید پزشکیان بر تسریع در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و برخورد با دستگاه‌های متخلف