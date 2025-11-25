باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی و اعضای هیات همراه در بدو ورود به محل دیدار از سوی سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند.
اولین جلسه کاری لاریجانی در اسلامآباد با دیدار وی با وزیر امور خارجه پاکستان آغاز شد. وزیر امور خارجه پاکستان در سخنان آغازین خود انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را به وی تبریک گفت.
وی با تاکید بر اهمیت روابط برادرانه ایران و پاکستان به دیدارهای اخیرش با وزیر امور خارجه ایران و دیگر مسئولان بلندپایه دو کشور اشاره داشت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در ادامه اولین روز از سفر خود به پاکستان قرار است با رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور دیدار نماید.
لاریجانی شب گذشته در بدو ورود به اسلامآباد طی گفتوگو با خبرنگاران با تاکید بر جایگاه مهم پاکستان در منطقه گفت که همکاریهای تهران و اسلامآباد در حوزههای مختلف به آرامش و صلح در منطقه کمک میکند.
بررسی آخرین تحولات مرتبط با روابط دوجانبه ایران و پاکستان، پیگیری توافقات مشترک، تحولات منطقهای و بینالمللی از جمله مسائل مهم جهان اسلام در دستور کار رایزنیهای دکتر لاریجانی با مسوولان عالی رتبه کشور دوست و همسایه پاکستان قرار دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از عزیمت به اسلامآباد در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با بیان اینکه به پاکستان کشور دوست و برادرمان در منطقه سفر میکنم، نوشت: ایرانیان فراموش نمیکنند که در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، ملت پاکستان در کنار ملت ایران ایستادند.
لاریجانی تاکید کرد: ایران و پاکستان دو کشور مهم و تاثیرگذار در امنیت پایدار در منطقه هستند و ما همواره به روابط برادرانه کشورهای منطقه توجه داریم.
آخرین بازدید علی لاریجانی از پاکستان ۸ سال پیش (اوایل دیماه ۱۳۹۶) صورت گرفت که وی در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی برای شرکت در کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور به اسلامآباد سفر کرده بود.
منبع: ایرنا