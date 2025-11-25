باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مسلم رحمانی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، حامد افشار نادری معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و جواد نوفرستی کارشناس انرژی آخرین وضعیت ناترازی گاز کشور، چالش‌های پیش‌روی صنایع و تبعات اقتصادی این بحران را توضیح داد

مسلم رحمانی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، با رد نگرانی‌ها درباره تکرار محدودیت‌های گسترده سال‌های گذشته اعلام کرد که «صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌هایی که سوخت دوم ندارند، در اولویت تأمین قرار می‌گیرند و با محدودیت جدی مواجه نخواهند شد.»

او با اشاره به رشد مصرف خانگی در روزهای سرد تأکید کرد: «وقتی مصرف بخش خانگی از ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون مترمکعب عبور می‌کند، ناچاریم مشترکان دارای سوخت دوم را به تغییر سبد انرژی هدایت کنیم.»

رحمانی به اقدامات تازه دولت برای مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: «صنایع فولادی و پتروشیمی وارد طرح گواهی صرفه‌جویی شده‌اند و می‌توانند از محل صرفه‌جویی خانگی، گاز زمستان خود را تأمین کنند.»او استفاده از مخازن Mini-LNG و ذخیره‌سازی تابستانی را یکی از مصوبات مهم دولت برای کاهش فشار بر شبکه دانست.

افشار نادری: ناترازی انرژی هزینه تولید را تا ۱۰ درصد افزایش داده است

حامد افشار نادری نیز با اشاره به ادامه‌دار بودن ناترازی انرژی گفت: «برخی واحدهای صنعتی در زمستان با کاهش تخصیص گاز مواجه می‌شوند و این مسئله در صنایعی مانند شیشه، بلور و تزریق پلاستیک خسارت‌های سنگینی به همراه دارد.»

او افزود: «در برخی استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی، هزینه تمام‌شده تولید به دلیل ناترازی انرژی نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته است.»

در ادامه این برنامه جواد نوفرستی کارشناس انرژی، ریشه بحران امروز را «بیش از دو دهه تصمیم‌گیری‌های اشتباه» دانست و گفت:«تعرفه‌گذاری غلط، بی‌توجهی به بهره‌وری و ضعف نظارت، ما را با کسری ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون مترمکعبی در روزهای سرد روبه‌رو کرده است.»

او تأکید کرد که اولین قربانیان ناترازی، نیروگاه‌ها هستند که مجبور به استفاده از مازوت می‌شوند؛ مسئله‌ای که «نقش مهمی در آلودگی مرگبار هوا و خسارت اقتصادی کلان» دارد.

نوفرستی وضعیت صنایع را «فوق بحرانی» توصیف کرد و گفت:«سال گذشته صنایع هفته‌ای دو تا سه روز با قطع گاز و همین مقدار با قطعی برق مواجه بودند؛ یعنی یک‌سوم تولید از دست رفته و این به کاهش اشتغال و تشدید تورم منجر شده است.»

او همچنین از اختلاف شدید قیمت سوخت دوم انتقاد کرد و گفت برخی صنایع گازوئیل را تا ۲۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند؛ در حالی که قیمت مصوب ۳۰۰ تومان است.

این کارشناس انرژی در پایان خواستار همراهی مردم شد و گفت:«با کاهش شعله بخاری، استفاده از لباس گرم‌تر و اصلاح مصرف، می‌توانیم بخشی از ناترازی را جبران کنیم و به حفظ تولید کمک کنیم.»