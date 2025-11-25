باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه گفت: از یک سال پیش اصلی‌ترین رویکرد ما در مسیر توسعه استان اهتمام به سرمایه‌گذاری آسان بوده تا همزمان با نامگذاری سال به نام اقتصادی بتوانیم شرایط بهتر تحول اقتصادی را در استان اردبیل فراهم کنیم.

او افزود: در یک دهه اخیر عمده شعار‌های سال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده، ماهیت اقتصادی و حمایت از تولید داشته و امسال نیز در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهتمام جدی داریم تا با برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان اردبیل به رونق کسب و کار و حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اهتمام جدی داشته باشیم.

استاندار اردبیل گفت: ما رایزنی‌هایی را در یک سال اخیر با هلدینگ‌ها و مجموعه‌های اقتصادی مختلف انجام دادیم تا در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و خدمات امکان سرمایه‌گذاری فراهم آید.

امامی یگانه افزود: از امروز شاهد حضور سفرا و رایزنان اقتصادی کشور‌های مختلف در این استان هستیم و عصر امروز نیز نشست تخصصی با رایزنان اقتصادی و فعالان حوزه اقتصادی استان اردبیل برگزار می‌شود و فردا افتتاح رسمی نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ نیز به انجام خواهد رسید.

او در ادامه تصریح کرد: ما در این همایش تلاش خواهیم کرد تا ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری را در استان اردبیل که ۱۸۰ مورد آن مجوز بی‌نام است، معرفی کرده و از ظرفیت سرمایه‌گذاران استفاده کنیم.

استاندار اردبیل گفت: این مجوز‌های بی‌نام با حجم سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف در حال انجام است که عمدتا مربوط به صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، توسعه گلخانه‌ای، گردشگری سلامت‌محور و بخش‌های زنجیره ارزش در حوزه صنعت است.

امامی یگانه توجه جدی به اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال را در کنار توسعه صادرات از دیگر محور‌های اصلی این همایش اعلام کرد و افزود: با حضور سرمایه‌گذاران نشست‌های مشترک متعدد با فعالان بخش دولتی و خصوصی انجام شده و ما سعی خواهیم کرد تا از همراهی ۶۵ سرمایه‌گذار خارجی که در این همایش حضور خواهند داشت برای امضای تفاهم‌نامه همکاری بهره ببریم.

او بیان کرد: ما با سفرای هفت کشور آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، بیلارود، قزاقستان و ارمنستان به همراه رؤسای اتاق‌های مشترک ترکیه، روسیه ترکستان و چین رایزنی‌هایی را انجام دادیم تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را معرفی کنیم.

استاندار اردبیل اظهار کرد: از ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری استان، ۱۸۰ مورد فرصت سرمایه‌گذاری بی نام است که ۷۲ مورد آن در بخش‌های مختلف آماده امضای تفاهم‌نامه است.

امامی یگانه تصریح کرد: ۲۳ طرح احداثی و ۲۹ طرح قابل واگذاری نیز در این همایش برای سرمایه‌گذاران معرفی خواهد شد که در مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای استان اردبیل به ارمغان می‌آورد.

او از رایزنی برای امضای تفاهم‌نامه برای همکاری ۵۶ هلدینگ کشوری با سرمایه‌گذاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: تاکنون مرحله تفاهم‌نامه تعداد زیادی از این هلدینگ‌ها با مسئولان استانی به امضا رسیده و تلاش خواهیم کرد تا پایان امسال گزارشی از تحقق این برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها را انجام دهیم.

منبع: استانداری