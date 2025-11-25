رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: فروش مدارک جعلی در فضای مجازی متأسفانه این روز‌ها در برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات مجازی رواج پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- در ماه‌های اخیر، پلیس فتا تهران به پرونده‌ای مهم در حوزه جرایم سایبری دست یافت که ابعاد تازه‌ای از فعالیت سازمان‌یافته باند‌های فروش مدارک جعلی در فضای مجازی را آشکار می‌کرد. بررسی‌های اولیه پلیس فتا نشان داد تعدادی از شهروندان در پی مشاهده تبلیغات فریبنده در کانال‌های تلگرامی، اقدام به درخواست مدارک تحصیلی جعلی، کارت پایان خدمت، گواهینامه و حتی اقلام حساس همچون سلاح و مهمات کرده و مبالغ قابل‌توجهی را به حساب گردانندگان این صفحات واریز کرده‌اند.

با توجه به گستردگی کلاهبرداری و تهدید‌های امنیتی ناشی از این فعالیت‌ها، مأموران پلیس فتا تهران روند رسیدگی به پرونده را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. در پی رصد‌های فنی، اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی‌های قضایی، تیم‌های عملیاتی موفق شدند ۴ نفر از اعضای این شبکه را در یکی از شهر‌های غربی کشور شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.

سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، در خصوص کشف این پرونده گسترده کلاهبرداری و جعل مدارک در فضای مجازی و دستگیری ۴ متهم فعال در این حوزه گفت:یکی از موضوعاتی که همکارانم در مرکز رصد پلیس فتا به‌طور مستمر مورد توجه قرار می‌دهند، بحث فروش مدارک جعلی در فضای مجازی است؛ اقدامی که متأسفانه این روز‌ها در برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات مجازی رواج پیدا کرده است.

سردار معظمی گودرزی افزود: در پی رصد‌های صورت‌گرفته، ۴ نفر از افرادی که در یکی از استان‌های غربی کشور به‌صورت سازمان‌یافته در این زمینه فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. شیوه و شگرد این متهمان به این صورت بود که با ایجاد یک کانال تلگرامی، اقدام به تبلیغ فروش مدارک تحصیلی، مدارک دانشگاهی، کارت پایان خدمت، گواهینامه، و حتی سلاح و مهمات می‌کردند.

به گفته رئیس پلیس فتا پایتخت، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تعدادی از شهروندان فریب این تبلیغات را خورده و مبالغ مختلفی به حساب‌های این افراد واریز کرده‌اند.

وی توضیح داد: پس از دستگیری متهمان، تیم‌های تخصصی پلیس فتا حساب‌های مرتبط را واکاوی کردند. فقط در ۲ حساب بانکی این افراد، مبالغ واریزی بیش از ۹۰ شهروند شناسایی شد که از ۱۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده بودند.

وی ادامه داد: برخی از این افراد درخواست کارت پایان خدمت داشتند، برخی مدرک تحصیلی و در چند مورد نیز متقاضی خرید سلاح و مهمات بودند. نکته قابل توجه اینجاست که در این پرونده خاص، متهمان حتی همان مدارک جعلی مورد ادعا را هم تحویل نمی‌دادند و هدفشان صرفاً کلاهبرداری و دریافت وجوهات بود.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به پرونده‌های مشابه تأکید کرد: لازم است به همه هم‌وطنان عزیز هشدار بدهم که افرادی که وارد چنین مسیر‌هایی می‌شوند، اگر مدرک جعلی دریافت کنند، در اولین مرحله خودشان به اتهام استفاده از سند مجعول تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. یعنی علاوه بر اینکه پولشان را از دست داده‌اند، به عنوان متهم نیز باید پاسخگوی قانون باشند.

وی به یکی از ترفند‌های رایج این گروه‌ها اشاره کرد و گفت: این افراد معمولاً ادعا می‌کنند مدارک ارائه‌شده دارای استعلام رسمی است، در حالی که همان برگ استعلام نیز کاملاً جعلی است.

رئیس پلیس فتا پایتخت خطاب به شهروندان هشدار داد: هیچ فرد یا مجموعه‌ای در فضای مجازی نمی‌تواند بدون طی مراحل قانونی، از نهاد‌های رسمی و حاکمیتی برای شما مدرک معتبر بگیرد. هرکس چنین ادعایی دارد یا جاعل است یا کلاهبردار، و هدفی جز سوءاستفاده مالی از مردم ندارد.

او از مردم خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، فوراً موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ یا سامانه ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری به پلیس گزارش دهند تا اقدامات قضایی و فنی لازم انجام شود.

سردار معظمی گودرزی درباره میزان خسارت مالی این پرونده اظهار کرد: تا این لحظه تنها از دو حساب متهمان بیش از ۵ میلیارد تومان وجه کلاهبرداری‌شده استخراج شده، اما قطعاً مبلغ واقعی بسیار بیشتر است، زیرا همکاران من همچنان در حال بررسی ابعاد پرونده و شناسایی سایر قربانیان هستند. بدون تردید شکات بیشتری وجود خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس فتا با هرگونه جعل، کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان در فضای مجازی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
با ید این باندها با کمک هوش مصنوعی پلیس فتا شناسایی و منهدم شوند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۳۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
نه اینکه مدارک تمامی اقایان و مسئولان درست است و طبق علم و دانش بهشان داده شده حالا دنبال دیگران باشید
۰
۰
پاسخ دادن
