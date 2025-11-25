نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت:مسائل آموزش و پرورش خوزستان در کمیسیون آموزش مطرح می‌شود تا با وجود تعطیلی‌ها برای کنکور و امتحانات نهایی تصمیماتی اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محسن موسوی زاده اظهار کرد: چهار عضو کمیسیون آموزش همکاران فرهنگی آموزش و پرورش خوزستان هستند که ظرفیتی برای استان محسوب می‌شود. چندبار پیشنهاد داده‌ایم در جلسات ما را دعوت کنید، اما این کار انجام نشد.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودمان میز خدمت آموزش و پرورش را در کمیسیون آموزش راه اندازی کرده‌ایم و تاکنون سه جلسه اش تشکیل شده است که این کار تداوم خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تا زمانی که آموزش و پرورش اولویت اول نظام و دولت نباشد مسائلی که در جلسه مطرح شد همچنان وجود خواهد داشت.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی سال گذشته اش هنگام بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: آن زمان به مسئولین گفتم به آموزش و پرورش ادای دین داریم و هر کاری می‌شود در این راستا است بنابراین اگر این نگاه را در استان حاکم بدانیم و آموزش و پرورش وزش را اولویت اول قرار دهیم، اثر گذار است.

موسوی زاده افزود: نباید از خیرینی که تا امروز مقام اول کشور در ساخت و ساز را کسب کرده‌اند مالیات گرفته شود، حتی اگر استان‌های دیگر دریافت کنند در خوزستان نباید اخذ شود.

وی عنوان کرد: بسیاری از فضا‌های آموزشی در اهواز تکلیف شده، اما ساخته نشده است که انتظار می‌رود مورد گ توجه ویژه قرار گیرند.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله مسولیت‌های اجتماعی را پیگیری می‌کنیم اظهار کرد: با مدیرعامل سابق مناطق نفت خیز جنوب این زمینه صحبت‌هایی داشته‌اند و وی اعلام کرده مطابق قانون می‌توانیم تا شعاع ۲۵ کیلومتری شهر سرویس مدارس در اختیار قرار دهیم لذا فردی از جانب آموزش و پرورش نماینده و پیگیر شود.

موسوی زاده گفت: این را مطرح کردیم که برای هر آموزش و پرورش یک ون، وانت و سواری خریداری شود، اما تأیید نشد. استاندار دستور دهند برای نواحی دو ماشین استیجاری گرفته شود.

وی با بیان اینکه انتظار داریم آموزش و پرورش به صورت جدی دیده شود تصریح کرد: در خصوص آلایندگی‌ها تدبیری اندیشیده شود؛ همچنین مدیر کل آموزش و پرورش پیشنهادات خود را ارائه دهند تا دو روز آینده در کمیسیون آموزش مطرح و برای کنکور و امتحانات نهایی تدابیری اندیشیده شود.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: نماینده اهواز ، آموزش و پرورش خوزستان
خبرهای مرتبط
ریزش سقف مدرسه‌ای در دزفول + عکس و جوابیه آموزش پرورش
چرا نماینده اسبق اهواز در مجلس بازداشت شد؟
لزوم تعیین تکلیف سکونت گاه‌های غیر رسمی شهر‌ها در خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفری در رگ‌های زنده خلیج‌فارس
هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی
الحاق ۱۲ هکتار اراضی ملی به روستای آب باران دو شهرستان آغاجاری
آخرین اخبار
هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی
الحاق ۱۲ هکتار اراضی ملی به روستای آب باران دو شهرستان آغاجاری
سفری در رگ‌های زنده خلیج‌فارس