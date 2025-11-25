باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محسن موسوی زاده اظهار کرد: چهار عضو کمیسیون آموزش همکاران فرهنگی آموزش و پرورش خوزستان هستند که ظرفیتی برای استان محسوب می‌شود. چندبار پیشنهاد داده‌ایم در جلسات ما را دعوت کنید، اما این کار انجام نشد.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودمان میز خدمت آموزش و پرورش را در کمیسیون آموزش راه اندازی کرده‌ایم و تاکنون سه جلسه اش تشکیل شده است که این کار تداوم خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تا زمانی که آموزش و پرورش اولویت اول نظام و دولت نباشد مسائلی که در جلسه مطرح شد همچنان وجود خواهد داشت.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی سال گذشته اش هنگام بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: آن زمان به مسئولین گفتم به آموزش و پرورش ادای دین داریم و هر کاری می‌شود در این راستا است بنابراین اگر این نگاه را در استان حاکم بدانیم و آموزش و پرورش وزش را اولویت اول قرار دهیم، اثر گذار است.

موسوی زاده افزود: نباید از خیرینی که تا امروز مقام اول کشور در ساخت و ساز را کسب کرده‌اند مالیات گرفته شود، حتی اگر استان‌های دیگر دریافت کنند در خوزستان نباید اخذ شود.

وی عنوان کرد: بسیاری از فضا‌های آموزشی در اهواز تکلیف شده، اما ساخته نشده است که انتظار می‌رود مورد گ توجه ویژه قرار گیرند.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله مسولیت‌های اجتماعی را پیگیری می‌کنیم اظهار کرد: با مدیرعامل سابق مناطق نفت خیز جنوب این زمینه صحبت‌هایی داشته‌اند و وی اعلام کرده مطابق قانون می‌توانیم تا شعاع ۲۵ کیلومتری شهر سرویس مدارس در اختیار قرار دهیم لذا فردی از جانب آموزش و پرورش نماینده و پیگیر شود.

موسوی زاده گفت: این را مطرح کردیم که برای هر آموزش و پرورش یک ون، وانت و سواری خریداری شود، اما تأیید نشد. استاندار دستور دهند برای نواحی دو ماشین استیجاری گرفته شود.

وی با بیان اینکه انتظار داریم آموزش و پرورش به صورت جدی دیده شود تصریح کرد: در خصوص آلایندگی‌ها تدبیری اندیشیده شود؛ همچنین مدیر کل آموزش و پرورش پیشنهادات خود را ارائه دهند تا دو روز آینده در کمیسیون آموزش مطرح و برای کنکور و امتحانات نهایی تدابیری اندیشیده شود.

منبع صدا و سیما