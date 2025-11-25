باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای عنایت حضرت زهرا (س) در روز‌های جنگ ۳۳ روزه + فیلم

روایت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید علی کرکی از ماجرای عنایت حضرت زهرا (س) در روز‌های جنگ ۳۳ روزه لبنان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایتی از عنایت حضرت زهرا (س) در روز‌های جنگ ۳۳ روزه لبنان علیه رژیم صهیونیستی از زبان شهید سلیمانی و شهید علی کرکی مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
ماجرای عنایت حضرت زهرا (س) در روز‌های جنگ ۳۳ روزه + فیلم
young journalists club

پاسخ شهید سلیمانی به چرایی دشمنی با آمریکا + فیلم

ماجرای عنایت حضرت زهرا (س) در روز‌های جنگ ۳۳ روزه + فیلم
young journalists club

نام شهید حاج قاسم سلیمانی همچنان سر زبان نتانیاهو و ترامپ است + فیلم

ماجرای عنایت حضرت زهرا (س) در روز‌های جنگ ۳۳ روزه + فیلم
young journalists club

فیلم منتشرنشده از سخنرانی شهید سلیمانی در ایام فاطمیه در دوران دفاع مقدس

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم
۵۳۵۵

خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم
۱۱۰۸

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
سوریه بر مدار اعتراض علیه جولانی + فیلم
۷۴۷

سوریه بر مدار اعتراض علیه جولانی + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
اگر علائم سرماخوردگی دارید از حضور در جمع‌ها، خودداری کنید + فیلم
۶۹۶

اگر علائم سرماخوردگی دارید از حضور در جمع‌ها، خودداری کنید + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
جنایت اسرائیل با استفاده از بمب خوشه‌ای در لبنان + فیلم
۶۵۶

جنایت اسرائیل با استفاده از بمب خوشه‌ای در لبنان + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.