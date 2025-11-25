\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u06f3\u06f3 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc \u06a9\u0631\u06a9\u06cc \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n