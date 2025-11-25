باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
احیای برک بافی در سربیشه + فیلم

بانوان شهرستان سربیشه با هنر تاریخی برک بافی، اشتغال محلی را توسعه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنر برک بافی با همت بانوان شهرستان سربیشه هنوز زنده مانده است.

کرک تولید شده در شهرستان سربیشه مرغوب‌ترین کرک کشور است و با فرآوری و تبدیل آن به نخ و پارچه‌های کرکی، اشتغال بانوان این خطه توسعه داده شده است.

 

