استخر شهدای بسیج با عزینه ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی امروز با حضور سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در قم افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته بسیج، آئین افتتاح استخر شهدای بسیج با حضور سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور برگزار شد.

این استخر که در بلوار امیر کبیر (خیابان اراک) واقع شده با یکهزار و ۲۵۰ متر زیربنا دارای سونای خشک، سونای بخار، اتاق ماساژ، اتاق ناجی و جکوزی است.

برای ساخت این استخر ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است و عموم مردم می‌توانند از امکانات این مجموعه بهره‌مند شوند

