استخر شهدای بسیج با عزینه ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی امروز با حضور سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در قم افتتاح شد.

این استخر که در بلوار امیر کبیر (خیابان اراک) واقع شده با یکهزار و ۲۵۰ متر زیربنا دارای سونای خشک، سونای بخار، اتاق ماساژ، اتاق ناجی و جکوزی است.

برای ساخت این استخر ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است و عموم مردم می‌توانند از امکانات این مجموعه بهره‌مند شوند

منبع:صدا و سیما

