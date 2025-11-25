باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق روز دوشنبه اعلام کرد که تهدیدات امنیتی و تروریستی ناشی از خاک سوریه اخیرا به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اگرچه تاکید کرد که نگرانی‌ها در مورد تلاش‌های تروریست‌ها برای نفوذ همچنان ادامه دارد.

مقامات عراقی به سرعت در حال ادامه ساخت دیوار بتنی در امتداد مرز عراق و سوریه هستند که بیش از ۶۲۰ کیلومتر در شمال و غرب کشور امتداد دارد و شامل خندق‌ها و موانع مختلف است. این پروژه که توسط دولت عراق آغاز شده است، به عنوان طرح «بستن مرز» شناخته می‌شود.

روز دوشنبه، یاسر اسکندر، گزارشگر کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق، اظهار داشت که «تهدیدات تروریستی از مرز سوریه اخیرا به طور قابل توجهی کاهش یافته است» و این را به «هماهنگی امنیتی سطح بالا، هم با ائتلاف بین‌المللی و هم با طرف سوری» نسبت داد. اسکندر به العربی الجدید گفت که «همه دولت‌های عراق تامین امنیت مرز‌ها را در نظر گرفته‌اند، اما تحت دولت نخست وزیری محمد شیاع السودانی، پیشرفت‌های زیادی در این زمینه حاصل شده است. عراق اکنون دارای یک سیستم امنیتی و نظامی قوی‌تر از گذشته است.»

مقامات عراقی بیم آن دارند که وضعیت ناپایدار در مناطق تحت کنترل نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) منجر به فرار هزاران زندانی داعشی شود که در بازداشت آنها هستند، یا اینکه هسته‌های داعش پراکنده در سراسر بیابان سوریه بتوانند به عراق نفوذ کنند. هفته گذشته، فرماندهی مرزبانی عراق تایید کرد که «ساخت استحکامات در امتداد مرز عراق و سوریه در سال ۲۰۲۲ آغاز شد و نوار مرزی بیش از ۶۱۸ کیلومتر را پوشش می‌دهد. تاکنون تقریبا ۳۵۰ کیلومتر از دیوار امنیتی بتنی تکمیل شده است، در حالی که تلاش‌ها برای بستن تمام شکاف‌های باقی مانده برای جلوگیری از نفوذ و قاچاق ادامه دارد.»

خبرگزاری عراق به نقل از این فرماندهی اعلام کرد که «دیوار بتنی با یک سیستم مانع چند لایه، شامل یک خندق به عرض سه متر و عمق سه متر و یک خاکریز خاکی به ارتفاع سه متر با حصار فلزی، علاوه بر برج‌های دیده‌بانی که هر کدام یک کیلومتر از هم فاصله دارند و مجهز به دوربین‌های حرارتی پیشرفته و متصل به یک سیستم نظارت مرکزی هستند، تقویت می‌شود.»

او تاکید کرد که «استحکامات مرزی صرفا به دیوار بتنی متکی نیست، بلکه شامل یک شبکه دفاعی یکپارچه است که شامل خندق، سیم خاردار، سیستم‌های هشدار اولیه و همچنین استفاده از دوربین‌های حرارتی با وضوح بالا و دستگاه‌های نظارت شبانه‌روزی است که به صورت همیشگی کار می‌کنند.»

در همین زمینه، یک سرهنگ نیرو‌های مرزبانی عراق گفت: «نگرانی‌های امنیتی دغدغه دائمی سرویس‌های امنیتی عراق و فرماندهی نیرو‌های مسلح است، اگرچه در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است، به ویژه با همکاری قابل توجه بین بغداد و دمشق که در زمینه امنیتی افزایش یافته است، عملیات قاچاق نیز کاهش یافته است و همچنین به لطف هماهنگی عراق و سوریه در این زمینه، مسیر‌های قاچاق مواد مخدر قطع شده است، و بیشتر کارخانه‌هایی که قرص‌های کاپتاگون تولید می‌کردند، نابود شده‌اند.»

او به العربی الجدید توضیح داد: «عراقی‌ها خاطرات بدی از مرز سوریه دارند، به ویژه از آنجایی که سال‌ها منبع بمب‌گذاری خودرو‌ها بوده است.»

از سوی دیگر، سرمد البیاتی، کارشناس امنیتی، خاطرنشان کرد: «عراق به دلیل وجود بقایای تروریسم، به ویژه با توجه به تنش بین دولت الجولانی و نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد)، نگرانی‌هایی در مورد مرز‌های خود با اکثر کشورها، به ویژه با سوریه، دارد.

او ادامه داد که قسد اردوگاهی را کنترل می‌کند که بیش از ۱۰ هزار نفر وابسته به سازمان‌های تروریستی در آن حضور دارند و عراق نگران است که برخی از آنها از طریق رشوه و سایر روش‌ها فرار کنند یا قاچاق شوند.»

البیاتی در پایان به العربی الجدید تایید کرد که «تلاش‌های امنیتی عراق منجر به این شده است که نیرو‌های ما زیرساخت‌های ضروری برای حفاظت از مرزها، مانند سیم خاردار، خندق و موانع بتنی، از جمله برج‌های دیده‌بانی و دوربین‌ها را در اختیار داشته باشند.»

منبع: العربی الجدید