مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: تا اواسط هفته آینده شاهد پایداری شرایط جوی خواهیم بود، اما از اواسط هفته یک سامانه بارشی جدید از سمت شمال غرب وارد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه تا اواسط هفته آینده هیچ اثری از بارش باران در بسیاری از شهر‌های کشور نیست گفت: از اواسط هفته آینده روز دوشنبه یک سامانه بارشی از شمال غرب کشور وارد خواهد شد که ممکن است استان تهران را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما پیش بینی می‌شود که بارش برای تهران ضعیف و یا مشابه هفته گذشته ناچیز باشد.

ضیائیان توضیح داد: تا پایان هفته پایداری شرایط جوی و آلودگی هوا در کلان شهر‌ها فعال است و تا روز چهارشنبه در نواحی شمال غرب کشور این شرایط ادامه دارد و در استان تهران هم تا پایان هفته آلودگی تداوم خواهد داشت.

 

