باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسکو هنوز هیچ طرح به‌روز شده‌ای درباره اوکراین دریافت نکرده است.

پسکوف گفت: «در حال حاضر، تنها مورد اساسی، طرح آمریکایی، طرح (دونالد) ترامپ است. ما معتقدیم این می‌تواند مبنای بسیار خوبی برای مذاکرات باشد. ما هنوز به این دیدگاه پایبندیم.»

در مورد نقش اروپا در حل مناقشه اوکراین، پسکوف گفت که بحث در مورد سیستم امنیتی بدون مشارکت اروپاییان غیرممکن است، بنابراین در مرحله‌ای مشارکت اروپا ضروری خواهد بود.

در همین حال، طی شبانه روز گذشته تبادل آتش بین روسیه و اوکراین افزایش یافته است. نیروی هوایی نیرو‌های مسلح اوکراین روز دوشنبه مدعی شد که نیرو‌های روسی شبانه ۴۸۶ حمله هوایی با استفاده از ۲۲ موشک از جهت مناطق ریازان، کورسک، بریانسک و دریای سیاه و ۴۶۴ پهپاد از انواع مختلف از جهت مناطق شاتالووو، کورسک، اورل، میلرووو و پریمورسکو-آختارسک و همچنین از منطقه گواردیسک در کریمه اشغالی انجام دادند. حملات موشکی شامل چهار موشک بالستیک هوایی، هفت موشک کروز اسکندر-K، هشت موشک کروز کالیبر و سه موشک بالستیک اسکندر-M بود.

منبع: رویترز