بارش شدید باران امروز مناطقی از کرانه باختری و نوار غزه را دچار سیل کرد و وضعیت انسانی هزاران آواره فلسطینی در غزه را به سطح فاجعه رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز به دلیل بارش‌های شدید و بی‌سابقه، سیل چندین منطقه در کرانه باختری را فرا گرفت. در شمال کرانه باختری، شهر سلفیت شاهد جریان شدید سیل در خیابان‌های اصلی بود، در حالی که چندین جاده در غرب رام‌الله به دلیل انباشت آب، برای تردد بسته شدند.

از سویی دیگر در نوار غزه، مناطق وسیعی شاهد طوفان، رعد و برق و باران‌های سیل‌آسا بودند. این شرایط، وضعیت انسانی هزاران آواره ساکن در چادر‌ها را به شدت وخیم‌تر کرده و رنج آنها را در سایه نبود زیرساخت مناسب برای مقابله با شرایط جوی سخت، دوچندان کرده است.

بالا آمدن سطح دریا ناشی از باران‌های شدید در نوار غزه، منجر به غرق شدن تعدادی از چادر‌های آوارگان در منطقه المواصی خان یونس شد. فعالان شبکه‌های اجتماعی ویدئو‌هایی از طوفان‌های رعد و برق و باران‌های سنگینی که مناطق گسترده‌ای از نوار غزه را درگیر کرده، منتشر کردند، در حالی که هزاران آواره در چادر‌ها زندگی می‌کنند.

پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از ادامه بارش‌ها در ساعات آینده با احتمال وقوع سیل‌های بیشتر در مناطق کم‌ارتفاع است. تیم‌های نجات در نوار غزه گزارش دادند که در حال رسیدگی به ده‌ها چادر در اردوگاه‌ها هستند که در چندین منطقه دچار آبگرفتگی شده‌اند. آوارگان اعلام کردند که صد‌ها چادر در میان گودال‌های آب ناشی از تجمع باران غرق شده‌اند.

حملات رژیم تروریستی اسرائیل علیه نوار غزه، ۹۲ درصد از ساختمان‌های مسکونی را به طور کلی یا جزئی ویران کرده است، که اکثریت ساکنان را مجبور کرده تا به چادر‌هایی که هیچ حفاظتی ندارند پناه ببرند، یا با وجود خطر فروریختن خانه‌های ترک خورده خود به دلیل سیل و باران، در آنها باقی بمانند.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، پیشتر نگرانی خود را ابراز کرده بود که «هزاران خانواده آواره به طور کامل در معرض شرایط آب و هوایی سخت قرار گرفته‌اند، که نگرانی‌های بهداشتی و امنیتی را افزایش می‌دهد.»

مناطق آوارگی به گودال‌هایی از آب و گل تبدیل شده که تردد در داخل اردوگاه‌ها را تقریبا غیرممکن ساخته است. آب به داخل بسیاری از چادر‌ها نفوذ کرده و ایمنی خانواده‌ها و اموال اندکشان را تهدید می‌کند. آوارگان در چادر‌ها برای مقابله با آب و هوای سخت، به دلیل کمبود مواد اولیه گرمایشی و حفاظتی در برابر آب، با مشکلات بزرگی رو‌به‌رو هستند، که نیازمند مداخله فوری نهاد‌های بشردوستانه برای ارائه کمک و حفاظت از خانواده‌های آسیب‌دیده است.

منبع: آر تی