شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم دسته جات عزاداری دسته جات عزاداری در شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ایران اسلامی غرق در ماتم و اندوه شد و مردم دیندار و متدین کشورمان در سوگ بانوی مکرم اسلام اشک ماتم ریختندشهادت حضرت فاطمه . به همین مناسبت مراسم عزاداری سالروز حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان ماهدشت استان البرز نیز با برپایی دست جات خیابانی به دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) ادای احترام کردند. این مراسم از میدان نماز به مصلی امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار شد و سوگواران فاطمی در رثای این بانوی دوعالم گریستند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

 

 

