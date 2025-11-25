باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین فیروزی از برنامهریزی برای تداوم طرحهای کتابخوانی عشایر در استان خبر داد و گفت: چهار طرح کتابخوانی ویژه جامعه عشایری فارس برنامهریزی شده که با کمک استانداری و دستگاههای اجرایی استان برگزار میشود.
او با اشاره به اینکه طرح اردوی کتابخوانی عشایری فارس از منطقه بیخ و بنگل داراب آغاز میشود، افزود: همزمان با هفته کتاب طرح سفیر کتاب عشایر فارس نیز با فعالیت ۳۶ سفیر در ۱۷ شهرستان کلید خورد. طرح «آب و کتاب» و «پیک هدهد سفید و جشنواره کتابخوانی دانشآموزان عشایر» نیز بهزودی در استان آغاز میشود.
فیروزی با اشاره به اجرای سال سوم «اردوی کتابخوانی عشایر؛ رویداد یک روزه ارائه خدمات فرهنگی به عشایر در استان فارس» اظهار کرد: نخستین اردوی در سال جاری روز چهارشنبه ۵ آذرماه به میزبانی عشایرنشیان منطقه بیخ و بنگل شهرستان داراب برپا میشود.
او از برنامهریزی برای اجرای ۱۰ اردو تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در مرحله اول و دوم این رویداد در دو سال گذشته، ۱۵ اردو در مناطق بکر عشایری برگزار شد که مورد استقبال عشایرنشینان فارس قرار گرفت.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس با بیان اینکه اردوی کتابخوانی عشایر فارس، طرح تحسینشده در کشور است، اضافه کرد: هدف از برگزاری این اردوها، ایجاد یک جریان و حرکت امیدآفرین است. این رویداد تجربه متفاوتی در بین دستگاههای خدماترسان به جامعه عشایری استان خواهد بود. لازم است تمامی دستگاههای اجرایی، در انجام وظایف خود نسبت به جامعه عشایر، احساس تکلیف کنند.
فیروزی در پایان بیان کرد: برنامههای توسعه کتابخوانی جامعه عشایر، با هدف توسعه عدالت فرهنگی و تسهیل دسترسی جامعه عشایر به کتاب و منابع اطلاعاتی، با همکاری ادارهکل کتابخانههای عمومی فارس، استانداری فارس، ادارهکل امور عشایر فارس، اداره آموزش و پرورش عشایر فارس و سپاه عشایر استان فارس، در سال جاری، اجرا میشود.
منبع: کتابخانههای فارس