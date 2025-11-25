باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خالد الاعیسر، وزیر اطلاعات سودان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که اعلام محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی، فرمانده «نیرو‌های پشتیبانی سریع» مبنی بر آتش‌بس بشردوستانه شامل توقف خصومت‌ها به مدت سه ماه، یک «نمایش سیاسی» است که با جنایاتی که نیرو‌های او در میدان مرتکب شده‌اند، در تناقض کامل است.

الاعیسر در بیانیه‌ای در پلتفرم «ایکس»، از جامعه بین‌الملل خواست تا بر «نیرو‌های پشتیبانی سریع» فشار بیاورند تا نقشه راه ارائه شده توسط عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت انتقالی و فرمانده ارتش سودان، را به عنوان تنها راه پایان دادن به جنگ، اجرا کنند.

الاعیسر گفت: «آنچه فرمانده شبه‌نظامیان شورشی نیرو‌های پشتیبانی سریع درباره این آتش‌بس اعلام کرده، چیزی جز یک نمایش سیاسی آشکار نیست که کاملا با واقعیت تلخی که نیروهایش مرتکب شده‌اند، از محاصره و گرسنگی دادن به غیرنظامیان بی‌دفاع و بمباران شهر‌ها با پهپاد‌ها گرفته تا جنایات وحشتناک در الفاشر و بارا، تناقض دارد.»

او افزود که این اعلام «تلاشی جدید برای فریب جامعه بین‌الملل و بهبود چهره شبه‌نظامیانی است که حقایق مستند، تصویرشان را با نقض‌های مداوم مخدوش کرده است.»

وزیر اطلاعات سودان از جامعه بین‌الملل خواست تا بر «نیرو‌های پشتیبانی سریع» فشار بیاورند تا نقشه راه ارائه شده به سازمان ملل را به عنوان بهترین راه برای دستیابی به آتش‌بس دائمی و پاسخگویی به خواسته‌های مردم سودان برای صلح، اجرا کنند.

محمد حمدان دقلو (حمیدتی)، فرمانده نیرو‌های «پشتیبانی سریع»، روز دوشنبه، موافقت فوری خود را با یک آتش‌بس بشردوستانه یک‌جانبه شامل توقف خصومت‌ها به مدت سه ماه، در پاسخ به تلاش‌ها و مطالبات بین‌المللی، اعلام کرد.

حمیدتی در یک سخنرانی تلویزیونی که از طریق کانال رسمی «نیرو‌های پشتیبانی سریع» در تلگرام پخش شد، ادعا کرد: «ما در نیرو‌های پشتیبانی سریع و تمام نیرو‌های هم‌پیمان با آن، موافقت فوری خود را با یک آتش‌بس بشردوستانه به مدت سه ماه، با هدف تقویت حمایت از غیرنظامیان، تسهیل دسترسی به کمک‌ها و باز کردن کورسوی امید برای مردم‌مان که این جنگ آنها را خسته کرده است، اعلام می‌کنیم.»

حمیدتی از کشور‌های گروه چهارجانبه بین‌المللی خواست تا طرف دیگر (ارتش سودان) را برای پاسخگویی به این طرح ترغیب کنند و ادعا کرد که هدف از این گام، هموار کردن راه برای یک راه‌حل سیاسی جامع است.

منبع: اسپوتنیک