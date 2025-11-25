باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - بصیریپور مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: بسیج جامعه زنان بهعنوان نخستین و گستردهترین شبکه تشکل مردمی بانوان پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و در مقاطع مختلف وظایف خطیری را بر عهده داشته است. ما در عرصههای علمی و فرهنگی پیشتاز حرکتهای شورآفرین در دفاع از اسلام و انقلاب بودهایم و با تبیین دیدگاههای امامین انقلاب، مترقیترین مباحث را در احقاق حقوق زنان بر مبنای ارزشهای اسلامی دنبال میکنیم.
او افزود: در هفته بسیج و با توجه به تقارن آن با دهه فاطمیه، ۸۲ برنامه محوری در سراسر استان خراسان جنوبی اجرا شد. یکی از شاخصترین این برنامهها، برگزاری اجتماعات بزرگ بانوان فاطمی در خیمه مادری در ۱۱ نقطه استان با حضور بیش از ۷۰ هزار نفر از بانوان شهر و روستا بود. این اجتماعات در بسیاری از شهرستانها همزمان با تشییع پیکر مطهر شهدا برگزار شد و شرکتکنندگان پیمان دوبارهای با آرمانهای شهدا بستند. محور برنامهها، جهاد تبیین و تبیین سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و شناساندن ایشان بهعنوان نخستین زن بسیجی جهان اسلام بود.
بصیری پور بیان کرد: در همین راستا، گرامیداشت یاد و خاطره ۱۱ شهیده زن استان، تجلیل از شهیده مدافع حرم معصومه کرباسی، دیدار با مادران و خانوادههای معظم شهدا و غبارروبی گلزار شهدا از دیگر برنامههای هفته بسیج بود.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه تبیین دستاوردها نیز ۱۱ نمایشگاه استانی از توانمندیهای بسیج خواهران برگزار شد. این نمایشگاهها بخشهایی، چون اقتصاد مقاومتی، علمی، فرهنگی، حجاب و عفاف، تحکیم خانواده و جمعیت را شامل میشد و در شهرستانها و مرکز استان در قالب نمایشگاههای اسوه و اقتصاد به توان مردم به نمایش درآمد.
او عنوان کرد: در سطح ستاد سپاه استان، قرارگاه تعالی زن و خانواده تشکیل شد و تمامی ظرفیتهای درون و برونسازمانی مرتبط با این حوزه به کار گرفته شد. در ۱۲ شهرستان و ۱۱ ناحیه مقاومت بسیج، قرارگاههای فعال زن و خانواده برای مأموریتهایی مانند توانمندسازی اقتصادی در قالب طرح فدک، ترویج هویت اسلامی زن مسلمان، موضوعات حجاب و عفاف و مسئله جمعیت راهاندازی شد. تاکنون ۳۰۰ بانو در زمینه کنشگری اجتماعی و فرهنگی آموزش دیدهاند.
بصیریپور تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر، طرح بانوی همیار محله با سازماندهی ۸۰۰ گروه در زمینههای امداد، نجات، خدمات اجتماعی و مدیریت بحران اجرا شد. این گروهها علاوه بر خدماترسانی، در حوزه آرامشبخشی روانی و مقابله با عملیات روانی دشمن در فضای مجازی نیز فعالیت کردند. بسیج خواهران امروز آمادگی کامل دارد تا برای هر مأموریت و خدمتی که انقلاب نیاز دارد وارد عمل شود.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: در ادامه، چهار رویداد محوری ذیل قرارگاه تعالی زن و خانواده تعریف شده است؛ رویداد هنران برای معرفی الگوهای زن مسلمان در قالب تصویرگری و هنرهای تجسمی با مشارکت بانوان هنرمند استان؛ جشنواره سمیندخت به عنوان رویداد فرهنگی، هنری و علمی با محوریت طراحی و تولید پوشاک ایرانیاسلامی با الهام از نمادهای بومی استان؛ جشنواره نهال ویژه کودکان مهدکودک و پیشدبستانی برای هویتبخشی، نشاط و امیدآفرینی و جشنواره طنین با محوریت رسانه و خبرنگاران برای بازنمایی نقش زنان در اقتصاد مقاومتی، جبهه مقاومت و جامعه اسلامی.
او گفت: در قالب طرح بانوی تمدنساز نیز برای همه اقشار بسیج برنامههایی در نظر گرفته شده است؛ از جمله رویداد «مادران قهرمانپرور» برای بسیج ورزشکاران، «معلم تراز انقلاب» برای فرهنگیان، «جشنواره گندم» در بسیج کشاورزی، «فخر مادرانگی» برای پیشکسوتان، «بانویار» برای زنان کارگر و «دختران جریانساز» و «راهیل» برای نوجوانان. همچنین «دختران تمدنساز» برای دانشجویان و اقشار دانشگاهی طراحی شده است.
بصیریپور افزود: قرارگاه تعالی زن و خانواده خراسان جنوبی بر پایه ارزیابیهای کشوری، از قرارگاههای برتر کشور معرفی شده است. گردانهای کوثر بسیج نیز آمادگی کامل دارند تا در شرایط بحران در حوزههای امداد و نجات، دفاعی و امنیتی نقشآفرینی کنند؛ در بخش اقتصاد مقاومتی، بیش از ۵۴۰ گروه جهادی از بانوان با همکاری بسیج سازندگی فعال هستند.این مجموعهها در اقتصاد خانواده، آموزش و کارآفرینی زنان نقش مؤثر دارند و سهم عمدهای از نمایشگاههای اقتصادی محلی و فصلی را به خود اختصاص دادهاند.
بصیریپور بیان کرد: از دیگر برنامههای مهم، تولید و نشر محتوا درباره استقامت و تابآوری زنان و خانوادههاست که در افزایش پایداری اجتماعی و حمایت از جریان انقلاب نقش بسزایی دارد؛ زنان خراسان جنوبی امروز در عرصههای علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی خوش درخشیدهاند. حضور پررنگ آنها در هیئتهای علمی، جامعه پزشکی و میادین ورزشی ثمره دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی ادامه داد: در قالب برنامههای محلهمحور سپاه و بسیج نیز بانوان نقش تعیینکنندهای دارند. پایگاههای مقاومت بانوان بانک اطلاعاتی جامعی از خانوادههای نیازمند در هر محله تهیه کردهاند و با تأمین جهیزیه، بستههای غذایی و خدمات حمایتی، در کاهش مشکلات محرومان نقش مؤثری ایفا میکنند.