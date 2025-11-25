با حضور وزیر ورزش و جوانان، دو طرح ورزشی در جزیره بوموسی به بهره برداری رسید.

وزیر ورزش و جوانان در این مراسم گفت: این طرح‌ها استخر شنا هزار و ۵۰۰ متر مربعی، و چمن مصنوعی زمین مینی‌فوتبال شهرک ولایت جزیره بوموسی به مساحت ۸۰۰ متر مربع است.

احمد دنیا مالی افزود: برای بهره برداری از این طرح‌ها ۲۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: این طرح‌ها با هدف جمعیت پذیری در جزیره‌های خلیج فارس، برگزاری مسابقات شنا و دیگر رشته‌های مرتبط ورزشی در سطح استانی، ملی و فراملی به بهره برداری رسید.

دنیامالی رونق ورزش‌های آبی در نوار ساحلی و به ویژه جزایر خلیج فارس را از نیاز‌ها دانست و گفت: طرح ساخت دهکده آبی در ساحل بوموسی با جانمایی مکان مناسب در دستورکار قرار گرفته است.

در این مراسم حمید استیلی فوتبالیست پیشکسوت کشور هم، بوموسی را بهشتی برای توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی عنوان کرد و گفت: امکانات ورزشی جزیره برای کودکان باید به گونه ایی فراهم شود که در آینده از آن ورزشکارانی پرآوازه برخیزند.

حسین رضا زاده وزنه بردار پیشکسوت کشور هم گفت: پهلوانان ایرانی با برافراشتن پرچم مقدس کشورمان بر سکو‌های افتخارات ورزشی جهان، نام ایران و مرز‌های آبی و خاکی را پاس می‌دارند.

منبع : صداوسیما