مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: طرح «محله پاک» در اردبیل به‌عنوان نخستین شهر کشور اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی، امروز در نشست ترویج فرهنگ زیست‌محیطی با تأکید بر اینکه محیط زیست نهادی نظارتی و فرابخشی است، اظهار کرد: محیط زیست دستگاه اجرایی نیست، بلکه وظیفه ما نظارت، راهبری و پیگیری اجرای صحیح قوانین است تا در صورت بروز مشکل، مسائل زیست‌محیطی به نتایج مطلوب برسند، مأموریت ما همکاری و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل زیست‌محیطی است.

او با اشاره به اجرای برنامه‌های اخیر حوزه محیط زیست در راستای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ سازی گفت:برگزاری نشست با فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی، میزبانی از اختتامیه جشنواره افسانه هیرکانی، برگزاری ده جلسه آموزشی مدیریت پسماند ویژه بانوان در فرهنگ‌سراها، توزیع کیسه‌های پارچه‌ای جایگزین کیسه‌های پلاستیکی، نشست با مبلغان و مراجع دینی، افتتاح میدان محیط‌بان در سرعین و اجرای طرح‌های پاکسازی عمومی از جمله برنامه‌های اجراشده در این مدت بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به اقدامات نوآورانه در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی از اجرای طرح «محله پاک» در اردبیل خبر داد و افزود: اردبیل نخستین شهری است که طرح محله پاک را با هدف افزایش آگاهی و سواد زیست‌محیطی، کاهش تولید پسماند پلاستیکی و تقویت مشارکت مردمی اجرا می‌کند.

سفیدی ادامه داد: این طرح به مدت ۶ ماه اجرا خواهد شد و در هر محله یک نگهبان محله پاک از میان داوطلبان انتخاب می‌شود، اجرای پایلوت طرح در چند محله اردبیل آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل آن، حدود ۳۰ درصد از حجم پسماند‌های شهری کاهش یابد.

او با اشاره به همکاری دستگاه‌های ذی‌نفع خاطرنشان کرد:در اجرای این برنامه، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، شهرداری، دستگاه‌های بهداشتی و سایر نهاد‌های محلی نقش مؤثری دارند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل افزود: همچنین تشکیل شرکت تعاونی بانوان خانه‌دار برای تولید کیسه‌های پارچه‌ای، ایجاد ایستگاه‌های جمع‌آوری زباله تفکیک‌شده و برگزاری جشن محله پاک از دیگر بخش‌های این طرح است.

سفیدی در ادامه گفت: با اجرای موفق طرح محله پاک، اردبیل می‌تواند به یکی از شاخص‌ترین استان‌های کشور در کاهش پسماند و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی تبدیل شود.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ای کاش اون نخاله های ساختمانی که در حاشیه شهر اردبیل می ریزند هم پاکسازی و هم جلو گیری بشه خیلی خوب میشه
۰
۰
پاسخ دادن
