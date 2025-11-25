باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیده‌بان حقوق بشر سوریه امروز سه شنبه گزارش داد که پس از آنکه صد‌ها شبه‌نظامی به محل تجمع تظاهرکنندگان از علویان وارد شدند، چندین منطقه در استان لاذقیه شاهد تنش فزاینده‌ای هستند، علویان امروز در پاسخ به فراخوان شیخ غزال غزال به خیابان‌ها آمده بودند.»

این نهاد اشاره کرد که «همزمان، ساکنان در حال حرکت به میادین در مرکز استان هستند؛ تجمع‌ها در میدان الزراعه متمرکز شده و علاوه بر آن، جمعیت‌های دیگری نیز در میدان‌های الازهریه و الثوره حضور دارند و مشارکت‌کنندگان همچنان در حال پیوستن هستند.»

این گزارش خاطرنشان کرد که «حالت نگرانی و ترس در میان مردم از احتمال وقوع حمله علیه تظاهرکنندگان با توجه به گسترش حضور مسلحانه شبه نظامیان وابسته به دولت الجولانی در اطراف آنان، حاکم است.»

از سویی دیگر اعتراضات گسترده‌ای در فلکه السعدی در شهر طرطوس گزارش شده است. همزمان شبکه العهد نیز از برگزاری تظاهرات علیه رژیم جولانی در حومه حماه خبر داد.

در ماه‌های اخیر در میان هرج و مرج ادامه‌دار در سوریه، هدف قرار دادن اقلیت‌ها در مناطق ساحل، به ویژه در استان‌های لاذقیه و طرطوس و بخش‌هایی از حمص و حماه، در حال افزایش بوده است.

قتل‌عام علویان و مسیحیان در این مناطق توسط شبه نظامیان و تروریست‌های وابسته به دولت الجولانی صرفا حوادثی پراکنده نیست، بلکه به نظر می‌رسد بخشی از یک طرح گسترده‌تر با هدف تغییر چشم‌انداز جمعیتی و سیاسی کشور است. آنچه در ساحل سوریه اتفاق می‌افتد چیزی بیش از یک درگیری مسلحانه است. این یک جنگ نابودگر سیستماتیک است که به آرامی و زیر چشم جهانیان در میان سکوت شرم آور بین‌المللی انجام می‌شود.

منبع: النشره