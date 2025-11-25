آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی کلاله، گالیکش، مینودشت و علی‌آباد کتول همچنان فعال، اما تحت کنترل است و نیرو‌های عملیاتی به صورت مستمر مشغول مهار، پایش و لکه‌گیری نقاط بحرانی هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حوزه آزادشهر نیز حریق با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت، نیرو‌های مردمی و دستگاه‌های امدادی به‌طور کامل مهار شده و هم‌اکنون عملیات پایش نهایی در حال انجام است.

رضا احمدی معاونت برنامه ریزی، توسعه و منابع انسانی اداره کل منابع طبیعی نیز گفت:صبح امروز ۴۰ نفر از کارکنان ستادی و اداری اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز برای پشتیبانی از عملیات میدانی به شهرستان‌های درگیر حریق اعزام شدند تا توان عملیاتی تیم‌ها افزایش یابد.

احمدی افزود:همچنین با توجه به شرایط توپوگرافی و سخت‌گذر بودن برخی مناطق، درخواست استقرار بالگرد اطفای حریق در استان به‌صورت رسمی ارائه شده و پیگیری‌های لازم برای تأمین و استقرار آن در حال انجام است.

علی اصغر نیکویی مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان از همراهی و تلاش دستگاه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت:از تلاش خستگی‌ناپذیر نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، فرمانداران شهرستان‌های درگیر حریق، مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها، جمعیت هلال احمر و نیرو‌های مردمی که همواره در کنار ما حضور مؤثر داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم. این هم‌افزایی، نقش کلیدی در کنترل و مدیریت حریق‌های اخیر داشته است.

وی افزود: با وجود کنترل کانون‌های اصلی، شرایط منطقه همچنان حساس است. نیرو‌های عملیاتی تا زمان اطمینان کامل از خاموشی کانون‌های پنهان در منطقه حضور خواهند داشت و درخواست استقرار بالگرد نیز برای افزایش سرعت و دقت عملیات به عمل آمده است.

منبع: منابع طبیعی گلستان

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حتما حتما این آتش سوزی ها عمدیه یه مشت ولگرد خائن عامل موساد جنگل های ایران رو آتش میزنن.... کاش میتونستند یک از این خائن های خرابکار رو میگرفتن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خدایا خودت کمک کن باران رحمت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
منافق ها از عمد آتش میزنن تا خوراک اینتر آشغال و من و تو را تهیه کنند
تف به ذات منافق ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
همه جا داره آتیش میگیره بنظر طبیعی نمیاد
۰
۰
پاسخ دادن
