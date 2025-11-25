دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، از دستگیری سومین عضو شورای شهر دورود به اتهام ارتشا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسلم الماسی؛ دادستان عمومی و انقلاب دورود امروز اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالی در شهرداری و شورای شهر دورود، چهارمین عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام ارتشا دستگیر شد و تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز سه نفر از کارکنان شهرداری دورود و دو عضو شورای شهر به اتهامات مشابه دستگیر شده بودند. دستگاه قضایی با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، رسیدگی به این پرونده‌ها را دنبال می‌کند و با هرگونه فساد اداری و مالی برخورد قاطع خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب دورود تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، صیانت از حقوق عمومی و اعتماد شهروندان به نهاد‌های اداری و مدیریت شهری است. مردم اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با فساد، قاطعانه و شفاف عمل خواهد کرد.

الماسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم گردد و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند.

