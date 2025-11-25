مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا، از واگذاری ۵۳ چاه در اختیار شهرداری تهران به وزارت نیرو با هدف تقویت منابع آب شرب پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جوان‌بخت در جلسه تکریم و معارفه معاونان جدید و پیشین وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشان‌کرد: در جلسه امروز با شهردار تهران مقرر شد، ۵۳ حلقه چاه که دارای کیفیت مطلوب برای شرب هستند، برای تأمین پایدار آب شرب پایتخت به وزارت نیرو واگذار شود.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران برای افزایش استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز، ادامه داد: بنا بر تأکید شهردار تهران، توسعه آبیاری با پساب جزو اهداف اصلی یکی دو ماه آینده شهرداری است.

مشاور وزیر نیرو افزود: میزان مصرف پساب توسط شهرداری که اکنون حدود ۲۳ میلیون مترمکعب در سال است، در ماه‌های آینده به ۵۶ میلیون مترمکعب خواهد رسید و در صورت تکمیل فرآیند جمع‌آوری پساب از همه تصفیه‌خانه‌ها، این رقم می‌تواند به ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.

جوان‌بخت با قدردانی از وزیر نیرو برای تغییرات ایجاد شده در حوزه مدیریت آب، افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدمت به مردم فرصتی ارزشمند است و ما هیچ‌گاه بر سختی‌ها شکوه و گلایه‌ای نداریم؛ چراکه حق مردم و نظام و به‌ویژه خون شهدا، بسیار بالاتر از این تلاش‌هاست.

مشاور وزیر نیرو با قدردانی از همکاری همه مجموعه‌های فعال در بخش آب گفت: اگر همراهی همکاران حاضر در جلسه و متخصصان شرکت مدیریت منابع آب نبود، این مسیر به پیش نمی‌رفت. از شرکت‌های تابعه بخش آب نیز بابت همکاری تخصصی و حرفه‌ای‌شان در مدیریت صنعت آب تشکر می‌کنم.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: تامین آب ، آب شرب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
چاه یعنی فرونشست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
یعنی چی چاه و اب هم شده برای ارگانها و سازمانهای دولتی !!!!!
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
این همه اتباع رو آوردید معلومه منابع توم میشه ما یک بند لباس می‌شویم اینا ده بند فرهنگ ندارن حیاط وفرش هم که تا دلت بخواد هنوز فکر میکنن غار زندگی میکنن اونوقت طالبان حق آبه ایرانو نمیده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
شهرداري تهران 53 حلقه چاه فعال داشته تو تهرااااان ... !!!؟؟؟ همونه اينقدر تو تهران نشست زمين داشتيم ديگه
شهرداري بايد از آب هاي فاضلاب و ... تصفيه شده براي آبياري استفاده كنه نه از آبهاي زلال چاه هاي عميق
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اصلاح طلبان موقع سرکار آمدن پزشکیان شایعه کردند دولت شهید رئیسی عمدا دریچه سدها را باز کرده تا پزشکیان ناتوان شود.قربون خدا برم بعد گذشت دوسال اینچنین اصلاح طلبان را رسوا کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
زلزله تهران رو جلو انداختین با این کار.
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
یک باره قنات احداث می کردی
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
زیر تهران که خالی بود !
خالی تر هم میشه با این کار...!
تهران روی حباب است. مگر معجزه ای شود و خدا نظر لطف اش رو بیشتر کنه...
دعا و التماس به درگاه خدا فراموش نشود.
آن کس که نیازمند است بشر است نه خدا ...
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
زلزله تهران نزدیک شد
۲
۱۰
پاسخ دادن
