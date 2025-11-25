مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا، از واگذاری ۵۳ چاه در اختیار شهرداری تهران به وزارت نیرو با هدف تقویت منابع آب شرب پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جوانبخت در جلسه تکریم و معارفه معاونان جدید و پیشین وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشانکرد: در جلسه امروز با شهردار تهران مقرر شد، ۵۳ حلقه چاه که دارای کیفیت مطلوب برای شرب هستند، برای تأمین پایدار آب شرب پایتخت به وزارت نیرو واگذار شود.
وی با اشاره به برنامههای شهرداری تهران برای افزایش استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز، ادامه داد: بنا بر تأکید شهردار تهران، توسعه آبیاری با پساب جزو اهداف اصلی یکی دو ماه آینده شهرداری است.
مشاور وزیر نیرو افزود: میزان مصرف پساب توسط شهرداری که اکنون حدود ۲۳ میلیون مترمکعب در سال است، در ماههای آینده به ۵۶ میلیون مترمکعب خواهد رسید و در صورت تکمیل فرآیند جمعآوری پساب از همه تصفیهخانهها، این رقم میتواند به ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
جوانبخت با قدردانی از وزیر نیرو برای تغییرات ایجاد شده در حوزه مدیریت آب، افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدمت به مردم فرصتی ارزشمند است و ما هیچگاه بر سختیها شکوه و گلایهای نداریم؛ چراکه حق مردم و نظام و بهویژه خون شهدا، بسیار بالاتر از این تلاشهاست.
مشاور وزیر نیرو با قدردانی از همکاری همه مجموعههای فعال در بخش آب گفت: اگر همراهی همکاران حاضر در جلسه و متخصصان شرکت مدیریت منابع آب نبود، این مسیر به پیش نمیرفت. از شرکتهای تابعه بخش آب نیز بابت همکاری تخصصی و حرفهایشان در مدیریت صنعت آب تشکر میکنم.
منبع: وزارت نیرو