باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد، جنگ دو ساله غزه و محدودیت‌های اقتصادی، موجب فروپاشی بی‌سابقه در اقتصاد فلسطین شده و دهه‌ها رشد را نابود کرده است.

بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، «خسارات گسترده به زیرساخت‌ها، دارایی‌های مولد و خدمات عمومی، دهه‌ها پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی را معکوس کرده است.»

این گزارش افزود: سرانه تولید ناخالص داخلی فلسطین تا پایان سال گذشته به سطح سال ۲۰۰۳ بازگشته و ۲۲ سال پیشرفت توسعه‌ای را محو کرده است. این گزارش خاطرنشان کرد که بحران اقتصادی حاصل، در میان ده بحرانی است که از سال ۱۹۶۰ در سطح جهانی بدترین بوده‌اند.

این گزارش حاکی است که مقیاس خسارات در غزه پس از جنگ دو ساله بین اسرائیل و حماس به این معنی است که این منطقه برای بازسازی به پشتیبانی گسترده بین‌المللی وابسته خواهد بود و بهبودی آن همچنان ممکن است دهه‌ها طول بکشد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، کرانه باختری نیز در حال تجربه شدیدترین رکود اقتصادی ثبت‌شده خود است که ناشی از محدودیت‌های تردد و دسترسی و از دست رفتن فرصت‌ها در تمام بخش‌های اقتصاد است.

منبع: رویترز