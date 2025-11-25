بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، جنگ دو ساله غزه و محدودیت‌های اقتصادی موجب فروپاشی بی‌سابقه اقتصاد فلسطین شده و دهه‌ها رشد و پیشرفت را از بین برده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد، جنگ دو ساله غزه و محدودیت‌های اقتصادی، موجب فروپاشی بی‌سابقه در اقتصاد فلسطین شده و دهه‌ها رشد را نابود کرده است.

بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، «خسارات گسترده به زیرساخت‌ها، دارایی‌های مولد و خدمات عمومی، دهه‌ها پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی را معکوس کرده است.»

این گزارش افزود: سرانه تولید ناخالص داخلی فلسطین تا پایان سال گذشته به سطح سال ۲۰۰۳ بازگشته و ۲۲ سال پیشرفت توسعه‌ای را محو کرده است. این گزارش خاطرنشان کرد که بحران اقتصادی حاصل، در میان ده بحرانی است که از سال ۱۹۶۰ در سطح جهانی بدترین بوده‌اند.

این گزارش حاکی است که مقیاس خسارات در غزه پس از جنگ دو ساله بین اسرائیل و حماس به این معنی است که این منطقه برای بازسازی به پشتیبانی گسترده بین‌المللی وابسته خواهد بود و بهبودی آن همچنان ممکن است دهه‌ها طول بکشد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، کرانه باختری نیز در حال تجربه شدیدترین رکود اقتصادی ثبت‌شده خود است که ناشی از محدودیت‌های تردد و دسترسی و از دست رفتن فرصت‌ها در تمام بخش‌های اقتصاد است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ غزه ، سازمان ملل ، بحران اقتصادی
خبرهای مرتبط
حماس جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را بازمی‌گرداند
تظاهرات در سوئد علیه حملات اسرائیل به غزه با وجود آتش‌بس
اردوغان: استقرار نیرو‌های ترکیه‌ای در غزه در مرحله بررسی است
فراخوان الجزایر برای بازسازی غزه در اجلاس گروه‌ ۲۰
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد