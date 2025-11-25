باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز سهشنبه اعلام کرد که «ما طرح [صلح] ترامپ را از طریق کانالهای غیررسمی دریافت کردهایم و آمادهایم درباره فرمولهای مشخصی پیرامون طرح صلح ترامپ بحث و گفتوگو کنیم.»
پیش از این، کرملین اعلام کرده بود که «درهای مسکو همچنان کاملا بر روی روند مذاکرات درباره اوکراین گشوده است»، و اشاره کرد که «مسکو از اعمال اصلاحات بر روی متن منتشر شده طرح ترامپ در خصوص اوکراین آگاه است.»
روز گذشته، کرملین اعلام کرده بود که از نتایج گفتوگوهایی که آخر هفته بین مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی در ژنو برگزار شد، «مطلع نشده است.»
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: «ما پس از مذاکرات صلح درباره اوکراین در ژنو هیچ اطلاعاتی دریافت نکردهایم»، و خاطرنشان کرد که «کرملین از اعمال اصلاحاتی بر روی طرح آمریکایی برای پایان دادن به درگیری با کییف، که مورد استقبال مسکو قرار گرفته بود، مطلع است.»
از سویی دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز فاش کرد که دان دریسکول (Dan Driscoll)، وزیر ارتش آمریکا، روز دوشنبه در ابوظبی با مقامات روس گفتوگوهایی داشته است. این گفتوگوها در راستای آخرین تلاشهای دولت دونالد ترامپ برای میانجیگری در توافق صلح بین روسیه و اوکراین انجام شده است.
این نشست پس از تلاشهای مقامات آمریکایی و اوکراینی برای کاهش اختلافات بین خود در مورد طرحی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین برگزار میشود. مقامات توافق کردند تا پیشنهاد آمریکایی را که کییف و متحدان اروپاییاش آن را به نفع مسکو میدانستند، تجدید نظر و اصلاح کنند.
منبع: النشره