شورای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی با ساخت هشت فیلم‌نامه موافقت کرد که «کوچ»، «سایه‌های قاب عکس» و «پنجه طلایی» از جمله آنها هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی در جلسه اخیر با ساخت فیلم‌نامه‌های بلند داستانی «کوچ» به تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، کارگردانی محمد اسفندیاری و نویسندگی مهدی مطهر، «گزارش یک تولد» به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا، کارگردانی و نویسندگی یاسر انتظامی پژوه، «هامی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی ساسان حبیبی و «محفظه داغ» به تهیه‌کنندگی عرفان قاسم‌پور، کارگردانی و نویسندگی محمود ناظری موافقت کرد.

همچنین در این جلسه، فیلم‌نامه‌های کوتاه داستانی «سایه‌های قاب عکس» به تهیه‌کنندگی رحیم عرب امینی، کارگردانی شایان سجادی و نویسندگی شایان سجادی و مظلومه سلطان محمدی، «جایزه خون» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی توفیق ترابی، «قهرمانی در سایه» به تهیه‌کنندگی عباس مهدوی صفت، کارگردانی راضیه عباس تقی و نویسندگی عباس مهدوی‌صفت و راضیه عباس‌تقی و فیلم‌نامه نیمه بلند داستانی «پنجه طلایی» به تهیه‌کنندگی غلامرضا احدی نیکجه، کارگردانی و نویسندگی یاسر عرفانی‌جم، موافقت شورای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی را اخذ کردند.

منبع: سازمان سینمایی

