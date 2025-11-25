داوران ایرانی بخش‌های مختلف چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در آستانه آغاز به کار این رویداد سینمایی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنج سینماگر ایرانی در این دوره از جشنواره مسئولیت داوری در بخش‌های مسابقه بین‌الملل، جلوه‌گاه شرق، چشم‌انداز و زیتون شکسته را بر عهده دارند و آثار حاضر در این بخش‌ها را در کنار داوران خارجی که اسامی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد، داوری می‌کنند.

محمود کلاری فیلمبردار، عکاس و کارگردان سینمای ایران که تصاویر ماندگاری را در آثار سینمایی ثبت کرده است به همراه کریستف رضاعی آهنگساز، داوری بخش مسابقه بین‌الملل را در کنار داوران خارجی حاضر در این بخش انجام می‌دهند.

در بخش جلوه‌گاه شرق، هدی زین‌العابدین بازیگر، عهده‌دار مسئولیت داوری است.

مهدی کرم‌پور فیلمنامه‌نویس و کارگردان در بخش چشم‌انداز که به فیلم‌های اول و دوم کارگردانان می‌پردازد، داوری را بر عهده دارد.

فرزاد موتمن کارگردان، داور بخش زیتون شکسته این دوره از جشنواره است.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذرماه امسال در شیراز برگزار می‌شود.‌

منبع: جشنواره فیلم فجر

برچسب ها: جشنواره فیلم فجر ، جشنواره جهانی فجر
خبرهای مرتبط
آثار راه‌یافته به جشنواره جهانی فیلم فجر
آلفرد یعقوب‌زاده مهمان ویژه جشنواره جهانی فیلم فجر
آغاز پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم چهل و سوم
جشنواره جهانی فیلم فجر با نمایش فیلمی از عباس کیارستمی افتتاح می‌شود
نگاهی به فیلم‌های حاضر در جشنواره جهانی فیلم فجر/ روایت‌هایی از جنگ، عشق، مهاجرت و انسانیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی طاهری
۰۹:۰۴ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
آخه هدی زین العابدین داور یعنی بهتر از ایشون نبود
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اقعا که فاتحه فرهنگ وهنر این مملکت سالهاست که خوانده شده با داورشدن بازیگر سابق فیلم های تبلیغاتی آخرین میخ به این؟ تابوت زده شد! ببینید از چه کسانی که سوپر استار بودند سرهنگ کار فیلم وسینما رسیدیم به گروهبان؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
فقط فراستی رو نیارین والا همه رو صفر میده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مهران مدیری و ده نمکی هم باید رای بدن
۲
۰
پاسخ دادن
آهنین‌جان: «الگوریتم» کلیشه‌ها را شکست
بیوک میرزایی: نقش‌های «دشتستان» واقعی هستند
وقتی فرمایشات رهبر انقلاب برای بانوی بسیجی چراغ راه شد + فیلم
پرونده فساد سیستمی کره با مجموعه «سرگردان» در افق باز می‌شود
نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی با برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز»
سریال «پزشک دربار» روی آنتن شبکه سلامت
توصیه رهبر معظم انقلاب به بسیجی‌ها + فیلم
خصوصیات اخلاقی شهید باقری‌نژاد از زبان برادرش + فیلم
آثار راه‌یافته به جشنواره جهانی فیلم فجر
آخرین اخبار
آثار راه‌یافته به جشنواره جهانی فیلم فجر
خصوصیات اخلاقی شهید باقری‌نژاد از زبان برادرش + فیلم
توصیه رهبر معظم انقلاب به بسیجی‌ها + فیلم
سریال «پزشک دربار» روی آنتن شبکه سلامت
وقتی فرمایشات رهبر انقلاب برای بانوی بسیجی چراغ راه شد + فیلم
پرونده فساد سیستمی کره با مجموعه «سرگردان» در افق باز می‌شود
نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی با برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز»
بیوک میرزایی: نقش‌های «دشتستان» واقعی هستند
آهنین‌جان: «الگوریتم» کلیشه‌ها را شکست
تعطیلی موزه‌های پایتخت در پی تشدید آلودگی هوا