حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس امروز سهشنبه گفت ساکنان نوار غزه پس از بارش باران و جاری شدن سیل در چادرهایشان، بار دیگر در شرایط سختی زندگی میکنند. قاسم در بیانیهای مطبوعاتی تایید کرد که تمام تلاشهای بینالمللی برای کاهش فاجعه انسانی ناشی از محاصره مداوم رژیم تروریستی اسرائیل شکست خورده است.
وی افزود که نظام عربی و اسلامی علیرغم تصمیمات اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی، در ارائه کمک به غزه شکست خورده است و از ملتهای عربی و اسلامی و همه آزادگان خواست تا اقدام فوری انجام دهند و شکست این بخش را در مواقع ضروری تکرار نکنند.
او تاکید کرد آنچه ساکنان غزه تجربه میکنند، نشاندهنده یک فاجعه انسانی بیسابقه است که نیازمند اقدام فوری از سوی همه طرفها است. نوار غزه شاهد رعد و برق و باران شدید بود، در حالی که شرایط انسانی برای هزاران آواره ساکن چادرها دشوار و رنج آنها را در بحبوحه فقدان زیرساختهای مناسب برای مقابله با شرایط سخت آب و هوایی تشدید کرده است.
افزایش سطح آب دریا که ناشی از بارش شدید باران در این بخش بود، منجر به آبگرفتگی تعدادی از چادرهای آوارگان در منطقه المواصی خان یونس شد و تعدادی از چادرها نیز توسط سیل برده شدند.
پیشبینیهای هواشناسی حاکی از ادامه بارندگی در ساعات آینده است و احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی بیشتر در مناطق پست وجود دارد. گروههای امداد و نجات در نوار غزه گزارش دادند که پس از وقوع آبگرفتگی در چندین منطقه، با دهها چادر غرق شده در اردوگاهها دست و پنجه نرم میکنند، در حالی که آوارگان میگویند صدها چادر دیگر در میان گودالهای آب ناشی از تجمع آب باران غرق شدهاند.
حملات رژیم تروریستی اسرائیل علیه نوار غزه منجر به تخریب کامل یا جزئی ۹۲ درصد از ساختمانهای مسکونی شده است و اکثر ساکنان را مجبور به نقل مکان به چادرهایی کرده است که حفاظی ایجاد نمیکنند یا با وجود خطر فروریختن خانهها به دلیل سیل و باران، در خانههای ترک خورده خود باقی ماندهاند.
منبع: آر تی