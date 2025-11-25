باشگاه خبرنگاران جوان - فرشته جادری نماینده تام الاختیار طرح حفاظت از تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست کشور روز سه‌شنبه در نشست هماهنگی تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در خوزستان در اهواز با اشاره به پیشینه اجرای طرح با همکاری UNDP و حمایت دولت ژاپن اظهار کرد: این طرح تجربه‌های موفقی در دریاچه ارومیه، حوضه‌های گیلان، فارس، پریشان و استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به ویژه در حوزه کشاورزی پایدار داشته است.

وی افزود: در فاز پیشین، اجرای پایلوت در شادگان و بهبهان نتایج قابل توجهی به همراه داشت و همین موفقیت‌ها موجب شد فاز جدید تا سال ۲۰۲۸ ادامه یابد.

مشاور معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، توسعه معیشت‌های پایدار، بهبود کشاورزی سازگار با محیط زیست و کاهش فشار بر منابع تالابی است و همکاری نزدیک با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کسب‌وکار‌های محلی در پیشبرد اهداف طرح نقش تعیین‌کننده دارد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه معیشت‌های سازگار با تالاب‌ها، بر نقش موثر کارکنان این اداره کل و فعالان محلی در توسعه معیشت‌های پایدار و ارتقای حفاظت از تالاب‌های استان تاکید کرد.

سیدعادل مولا ابراز امیدواری کرد: با استمرار همکاری‌های بین دستگاهی، نتایج مطلوب‌تری برای جوامع محلی و محیط زیست حاصل می‌شود.

وی افزود: توانمندسازی جوامع محلی و ارتقای مهارت‌های مرتبط با معیشت پایدار از محور‌های مهم تفاهم‌نامه بوده و نقش به سزایی در کاهش فشار بر زیست‌بوم‌های حساس استان دارد.

براساس این گزارش این نشست گام‌های اجرایی فاز جدید، نحوه مشارکت دستگاه‌های محلی و چگونگی توانمندسازی جوامع پیرامونی تالاب‌ها بررسی و بر تداوم همکاری‌های مشترک تاکید شد.