باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ترور شهید هیثم علی طباطبایی فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان بهدست رژیم صهیونیستی گفت: جبهه مقاومت با آمادگی و با اراده جلوی همه زیادهخواهیها و تجاوزات رژیم صهیونیستی را قطعاً خواهد گرفت.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: امروز بیش از هر زمانی جبهه مقاومت برای توسعه اندیشههای ناب اسلامی بهویژه اندیشههای محور جبهه مقاومت خودش را آماده میکند.
عزیزی گفت: من قبلاً هم گفتم به فضل الهی رژیم صهیونیستی است که در این نبرد نامتقارن محکوم به شکست است چون با ارادهها و با ایمان بالای مردم مسلمان به ویژه جبهه مقاومت میجنگد و هر نظام سیاسی که با ارادههای ملتها و ایمان متکی بر اندیشههای الهی خودش را درگیر کند حتما محکوم به شکست است.
عضو فراکسیون مقاومت مجلس بیان کرد: جبهه مقاومت، آماده و مهیاست و انشالله به فضل الهی هر زمان که اقتضا کند این اندیشههای ناب در میدان عمل خودش را به ظهور و بروز میرساند.