«اودرج»، روستای تاریخی و گردشگری رفسنجان + فیلم

روستای گردشگری اودِرج رفسنجان در مسیر پیشرفت و توسعه گام برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در روستای اودِرج رفسنجان با مشارکت مردم و پیگیری دهیاری و شورای اسلامی، این روستا را به یکی از روستا‌های توسعه یافته و شاخص تبدیل کرده است.

 

