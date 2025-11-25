باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو نشان داد که اکثر لاتین تبارها از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و سیاستهای او در زمینه مهاجرت و اقتصاد ناراضی هستند.
حدود چهار نفر از هر پنج نفر شرکتکننده در این نظرسنجی گفتند که سیاستهای ترامپ به لاتین تبارها آسیب میرساند، که این درصد نسبت به دوره اول ریاست جمهوری او افزایش یافته است.
طبق این نظرسنجی، لاتین تبارها در سال پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ بدبینتر شدهاند و اکثر آنها میگویند وضعیتشان در آمریکا بدتر شده است.
با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، انتقاد لاتین تبارها از عملکرد شغلی او و سیاستهای دولتش در زمینه مهاجرت و اقتصاد رو به افزایش است.
۷۰ درصد از لاتین تبارها از نحوه مدیریت ترامپ به عنوان رئیس جمهور ناراضی بودند، در حالی که ۶۵ درصد رویکرد دولت در قبال مهاجرت را تایید نکردند. ۶۱ درصد از آنها احساس میکردند که سیاستهای اقتصادی ترامپ وضعیت اقتصادی را بدتر کرده است.
با این حال، نظرات لاتین تبارها در مورد ترامپ و دولت او بر اساس نحوه رای آنها در انتخابات ۲۰۲۴ به شدت متفاوت است؛ کسانی که به ترامپ رای دادند، حمایت قوی خود را از رئیس جمهور و سیاستهای او ابراز کردند، در حالی که کسانی که به کامالا هریس رای دادند، دیدگاههای بسیار منفی داشتند.
برای مثال، ۸۱ درصد از رایدهندگان لاتینتبار به ترامپ، عملکرد شغلی رئیسجمهور را تایید میکنند، اگرچه این رقم از ۹۳ درصد در آغاز دوره فعلی ریاستجمهوری او کاهش یافته است. در همین حال، تقریبا همه رأیدهندگان لاتینتبار به هریس، عملکرد رئیسجمهور فعلی را تایید نمیکنند. این الگوها منعکس کننده الگوهایی هستند که در میان عموم مردم آمریکا یافت میشوند.
منبع: المیادین