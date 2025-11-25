باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیرو‌های نظامی اوکراین روز سه‌شنبه ادعا کردند که یک پالایشگاه نفت در منطقه کراسنودار و یک پایانه نفتی در بندر نووراسییسک روسیه را هدف قرار داده‌اند.

نیرو‌های کیِف حملات دوربرد خود به اهداف روسی، به ویژه تأسیسات نفتی را افزایش داده‌اند، در حالی که درگیری بین دو کشور نزدیک به چهار سال می‌رسد.

ستاد کل نیرو‌های مسلح اوکراین در بیانیه‌ای در پیام‌رسان تلگرام مدعی شد که تجهیزات بارگیری و تخلیه نفت به تانکر‌ها هدف قرار گرفته است. این ستاد همچنین گفت یک هواپیمای شناسایی A-۶۰ روسی در جریان حمله به کارخانه نظامی بریف منهدم شده است.

به طور جداگانه، یک مقام رسمی از سرویس امنیت داخلی اوکراین (SBU) گفت که این حمله به یک شناور بزرگ فرود آسیب زده که در نزدیکی اسکله یک پایگاه دریایی در نووراسییسک پهلو گرفته بود.

منبع: رویترز