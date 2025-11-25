باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در نشست مشترک با رئیس انجمن کارخانجات خوراک دام استان و مدیرعامل اتحادیه دامداران مازندران با تشریح شرایط ویژه برداشت گندم در سال جاری، گفت: به دلیل بارندگیها و رطوبت بالا در فصل برداشت در مناطق کوهستانی استان، بخشی از محصول کشاورزان دچار جوانهزدگی شد که با دستور استاندار محترم در راستای حمایت از تولیدکنندگان، ۱۱۰۰ تن گندم جوانهزده در قالب خرید تضمینی تحویل دولت شد تا از وارد شدن خسارت به کشاورزان جلوگیری شود.
او با تأکید بر اهمیت سلامت و کیفیت نهادههای مصرفی در صنعت دام، افزود: فرآیند بررسی، نمونهبرداری و ارزیابی وضعیت کیفی گندمهای جوانهزده با هماهنگی کامل دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سایر نهادهای نظارتی انجام شده است تا اطمینان حاصل شود استفاده از این محصول در خوراک دام هیچگونه نگرانی از نظر استانداردهای بهداشتی و دامپزشکی نخواهد داشت.
جعفری با اشاره به نقش مؤثر تشکلهای دامداری و واحدهای تولید خوراک دام در مدیریت زنجیره تأمین نهادهها، گفت: همکاری این دو تشکل مهم، در کنار هماهنگی مستمر با دستگاههای اجرایی، میتواند به رفع نیاز دامداران و مدیریت بهینه منابع در استان کمک کند.
همچنین مقرر شد سازوکار فروش این مقدار گندم از طریق دو تشکل اصلی بخش دام و خوراک دام استان انجام گیرد تا ضمن شفافیت و نظارت دقیق، امکان استفاده بهینه از این ظرفیت فراهم شود.
در پایان نشست، طرفین بر تسریع در روند تخصیص نهادهها، تقویت هماهنگیهای نظارتی و بهداشتی، و حمایت از کشاورزان و دامداران تأکید کردند.