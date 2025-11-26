رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: برای حفظ ایمنی دانش‌آموزان، استفاده از بخاری‌های شعله‌دار کاملاً ممنوع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: استفاده از هرگونه بخاری غیراستاندارد در مدارس به طور کامل ممنوع است و چنین تجهیزاتی دیگر مجاز به استفاده نیست.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  با بیان اینکه براساس آیین‌نامه‌های ایمنی، هیچ کلاس درسی نباید از وسیله گرمایشی دارای شعله مستقیم استفاده کند، افزود: این نوع تجهیزات استانداردهای لازم برای محیط آموزشی را ندارند و در صورت مشاهده، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

خان‌محمدی ادامه داد: متاسفانه هنوز برخی مناطق کشور نیازمند تکمیل فرایند استانداردسازی تأسیسات گرمایشی هستند؛ با این حال، برنامه‌های گسترده‌ای برای رفع این نواقص در حال اجراست.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: در قالب «طرح شهید عرب»، طی دو هفته آینده سامانه‌های گرمایشی ۲۴ هزار کلاس درس که تاکنون استانداردسازی شده‌اند، به‌صورت رسمی رونمایی می‌شود. این رقم نسبت به سال گذشته که حدود ۱۹ هزار کلاس مشمول اصلاحات بودند، پیشرفت قابل توجهی محسوب می‌شود.

خان محمدی گفت: در روند نوسازی، بخاری‌های سنتی و شعله‌دار با سیستم‌های ایمن‌تری مانند شوفاژ و پکیج جایگزین می‌شوند؛ تجهیزاتی که فاقد شعله مستقیم بوده و احتمال آتش‌سوزی و خطرات ایمنی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار کرد: هدف نهایی سازمان، تأمین کامل نیازهای گرمایشی و سرمایشی تمام مدارس کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه است؛ البته این هدف‌گذاری مربوط به مناطقی است که زیرساخت‌های لازم از جمله دسترسی به گاز را دارند.محاسبات لازم انجام شده و منابع مورد نیاز نیز پیش‌بینی و تأمین شده است، بنابراین نگرانی خاصی در این حوزه وجود ندارد.

خان‌محمدی افزود: اجرای این برنامه‌ها علاوه بر افزایش ایمنی مدارس، کیفیت محیط یادگیری را ارتقا می‌دهد و گامی مهم در جهت تحقق عدالت آموزشی و کاهش فاصله زیرساختی میان مناطق مختلف کشور به شمار می‌آید.

برچسب ها: بخاری غیر استاندارد ، وسایل گرمایشی مدارس
