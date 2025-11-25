سرلشکر محمد الدایه، همراه شخصی یاسر عرفات با رد رسمی علت مرگ، تایید کرد که عرفات به صورت عمدی و از طریق دارو مسموم شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرلشکر محمد الدایه، همراه شخصی یاسر عرفات، رئیس فقید رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اطلاعات تاریخی هیجانانگیزی را درباره جزئیات مرگ «ابوعمار» (کنیه عرفات) فاش کرد و تایید نمود که او از طریق دارو و به صورت عمدی مسموم شده است.
الدایه در گفتگویی اختصاصی با پادکست «ما بعد السابع» در پلتفرم «مزج»، اعلام کرد که انگشت اتهام به سوی افراد نزدیک به عرفات فقید نشانه میرود و این حادثه را یک «توطئه» توصیف کرد. او در این مصاحبه که در دو بخش پخش شد، همچنین از دیدارهای محرمانه عرفات با مقامات ارشد اسرائیلی در تلآویو و غزه، از جمله ایهود باراک، نخستوزیر اسبق رژیم تروریستی اسرائیل پرده برداشت.
این گفتوگو به پشت پرده امضای توافقنامه اسلو نیز پرداخت و الدایه آنچه را که در آن زمان در مورد دشنام دادن حسنی مبارک، رئیسجمهور فقید مصر به عرفات در طول مراسم امضا شایع شده بود، تکذیب کرد.
در رابطه با جنبش حماس، الدایه تاکید کرد که رهبر فقید تشکیلات خودگردان فلسطین از این جنبش حمایت کرده و به آن کمک رسانده است و روایتهایی که از اختلافات شدید بین آنها سخن میگفتند را رد کرد.
لازم به ذکر است که رئیسجمهور عرفات در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴ در بیمارستان نظامی پرسی در نزدیکی پاریس درگذشت، پس از وخامت ناگهانی وضعیت سلامتیاش در اواخر اکتبر همان سال و این امر پس از یک محاصره طولانی اسرائیل در مقر او در رامالله از سال ۲۰۰۲ رخ داد.
علت مرگ وی تا به امروز محل بحث گستردهای باقی مانده است؛ در حالی که گزارشهای رسمی پزشکی فرانسه به خونریزی شدید مغزی ناشی از اختلالات خونی اشاره میکرد، منابع فلسطینی بر فرضیه مسمومیت پافشاری میکردند، که اکنون اظهارات مستقیم الدایه برای اولین بار آن را تایید میکند.
منبع: آر تی