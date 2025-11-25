باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ فرهاد کسنزانی با تبیین برنامه‌های تحولی معاونت آموزش ابتدایی، سه برنامه «توانا»، «اجتماعات یادگیری» و «حامی» را رکن اجرای سیاست‌ها در سال تحصیلی جاری دانست و افزود: «توانا» بر توانمندسازی حرفه‌ای معلمان و مدیران در الگوی «مدرسه تراز» متمرکز است، «اجتماعات یادگیری» زمینه تعامل و هم‌افزایی حرفه‌ای معلمان را فراهم می‌کند و «حامی» با هدف حمایت آموزشی از دانش‌آموزان نیازمند تلاش از ابتدای آبان در مدارس ابتدایی اجرا یی شده است.

نوبت گیری ۴ هزار و ۳۵۰ نوآموز در برنامه سنجش/ پایان دی ماه فرصت پایانی مراجعه به پایگاه‌های جامع

اقبال خانی، رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان نیز در ادامه این نشست با اعلام پیش بینی سنجش ۲۴ هزار نوآموز استان، اظهار داشت: از آغاز اجرای برنامه سنجش (اول مهرماه ۱۴۰۴) تا کنون ۴ هزار و ۳۵۰ نوآموز در مراکز جامع سنجش استان نوبت گیری کردند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان از خانواده‌هایی که تاکنون برای سنجش فرزندان بدو ورود به دبستان خود اقدام نکرده‌اند، خواست، این فرآیند را هر چه زودتر طی و با نوبت گیری از طریق سامانه جامع سیرت به مراکز جامع سنجش مراجعه کنند.

خانی با اشاره به تفاهم نامه سازمان آموزش وپرورش استثنایی با معاونت ابتدایی وزارت آموزش وپرورش وبا تأکید بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها برای تحقق عدالت تربیتی گفت: دسترسی به غربالگری دقیق و مداخلات تخصصی در سنین پایین، می‌تواند بسیاری از آسیب‌های آموزشی و اجتماعی آینده را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است روند ارزیابی دانش‌آموزان بازنگری شود تا کودکان نیازمند حمایت، از چرخه آموزش باز نمانند و معلمان با ابزار‌های علمی دقیق‌تر به تشخیص و حمایت بپردازند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان اضافه کرد: در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال تحصیلی گذشته ۳ هزار و ۳۳۳ نوآموز کردستانی مشکوک به داشتن اختلال، به مرحله تخصصی هوش، بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی واتیسم ارجاع شدند.

خانی گفت: از این تعداد یک هزار و ۵۸۶ نوآموز ارجاع هوش، ۸۱ نفر ارجاع جسمی حرکتی، ۹۲۶ نفر ارجاع بینایی، ۶۸۴ نفر ارجاع شنوایی و ۵۶ نفر هم ارجاع اتیسم شدند و ۲۰۵ نفر هم به مدارس استثنایی معرفی شدند.

وی ادامه داد: تمام استان تحت پوشش خدمات تخصصی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی ومداخله بهنگام رشدی تربیتی قرار دارند و خدماتی شامل غربالگری، تشخیص، آموزش، توانبخشی و مشاوره به دانش‌آموزان دوره ابتدایی ارائه می‌دهند.

رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان با تأکید بر اهمیت این مراکز در سنجش و توانبخشی تصریح کرد: مخاطبان این مراکز فقط آموزش و پرورش استثنایی نیستند، بلکه تمامی دانش‌آموزان استان به‌ویژه در دوره ابتدایی می‌توانند از خدمات آموزشی و توانبخشی این مراکز بهره‌مند شوند.

خانی همچنین بر اهمیت هم‌افزایی، تبادل تجربه و ارتقای دانش تخصصی معلمان بویژه در مدارس پذیرا اشاره کرد و ادامه داد: به‌روزآوری مهارت‌های معلمان یکی از اهداف اصلی این دوره‌های توانمندسازی است تا کیفیت آموزش برای دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه افزایش یابد.