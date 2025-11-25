شرکت توزیع برق هرمزگان مناقصه خرید و نصب ۱۰ مولد دیزلی را برای تقویت شبکه برق جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور برگزار کرد تا پایداری تأمین انرژی در این مناطق افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، در نشست با پیمانکاران طرحهای تأمین برق جزایر، از آغاز روند تأمین ۱۰ دستگاه مولد دیزلی برای چهار جزیره ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور خبر داد.
وی گفت این اقدام با هدف ارتقای پایداری شبکه و بهبود کیفیت برقرسانی به ساکنان و تأسیسات حیاتی این جزایر انجام میشود. به گفته ساعدپناه، مولدهای پیشبینیشده با ظرفیتهای ۱۶۷۵ و ۲۵۰۰ کیلوولتآمپر براساس اسناد مناقصه تأمین خواهند شد و وظیفه پشتیبانی شبکه در شرایط پیک مصرف، بحرانها و دورههای تعمیرات را بر عهده دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به اهمیت استمرار برق در مناطق جزیرهای افزود: پایداری تأمین انرژی در این جزایر، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم، نقشی حیاتی در ارائه خدمات درمانی، فعالیت بنادر، تأسیسات امنیتی و سایر بخشهای اقتصادی دارد.
ساعدپناه تأکید کرد توسعه تولید محلی برق، مدیریت هوشمند شبکه و افزایش ظرفیت پشتیبان میتواند ضریب اطمینان شبکه را بالا ببرد و از وقوع خاموشیهای گسترده جلوگیری کند؛ موضوعی که در مناطق جزیرهای با زیرساختهای محدود اهمیت ویژهای دارد.
وی راهاندازی این مولدها را از اولویتهای اصلی شرکت توزیع برق هرمزگان عنوان کرد و گفت با بهرهبرداری از این تجهیزات، سطح پایداری و کیفیت خدمات برقرسانی به ساکنان و مراکز حساس چهار جزیره به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
منبع:شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان