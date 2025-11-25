روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه از کشف و ضبط یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهک‌های ضد انقلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده و فنی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهکهای ضد انقلاب، حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی ترگور شهرستان ارومیه کشف و ضبط گردید.

این محموله شامل مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و سلاح و مهمات جنگی بالاخص ۱۹۸ بمب انفجاری بوده است که اشرار و عوامل تروریستی قصد داشتند با انتقال به مناطق عمقی کشور، از آن در راستای ایجاد نا امنی استفاده کنند که با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) در سازمان اطلاعات در سپاه در نیل به اهداف شوم خود باز ماندند.

منبع صداوسیما

برچسب ها: گروه تروریستی ، دستگیری
خبرهای مرتبط
جزئیات دستگیری اعضای شبکه تروریستی/ بازداشت ۲۸ مرتبط دیگر
گروه تروریستی تجزیه‌طلب متلاشی شد+فیلم
امام جمعه اهل‌ سنت ارومیه:‌
سردار سلیمانی به عنوان ناجی جوامع و ادیان مختلف مطرح بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف و ضبط محموله ضد امنیتی گروهک‌های ضدانقلاب در ارومیه
آخرین اخبار
کشف و ضبط محموله ضد امنیتی گروهک‌های ضدانقلاب در ارومیه
فرهنگ بسیجی، فرهنگی پویا و بدون مرز