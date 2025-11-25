شاخص کیفیت هوای قم به علت آلاینده ذرات معلق همچنان در شرایط ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان-با عنایت به اطلاعات  اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز مورخ ۴ آذرماه شاخص کیفیت هوا (AQI=141) در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق ( PM2/5) در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد .

 توصیه می شود: افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت های طولاني یا سنگين خارج از منزل را كاهش دهند.

ضمنا با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده ها تا روز هفتم آذرماه محتمل می باشد.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

