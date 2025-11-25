با تصویب کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان سمنان فعالیت مدارس فردا چهارشنبه پنجم آذر ماه مدارس استان سمنان غیر حضوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان گفت: با تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان روز چهارشنبه تعطیل و آموزش بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
فرج الله ایلیات در این جلسه گفت: کارمندانی که احتمال میدهند در معرض خطرات احتمالی هستند، میتوانند از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند.
وی در این جلسه با بیان اینکه آلایندگی برای سلامت مردم خط قرمز است افزود: در خصوص استعلامهای احداث واحدهایی که احتمال ایجاد آلودگی دارند، باید با نهایت دقت، حساسیت و در چارچوب قوانین و مقررات تصمیمگیری شود.
معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به وضعیت پایش کیفیت هوا در استان سمنان گفت: ۷ ایستگاه فعال پایش کیفی هوا در این استان در حال فعالیت است و اطلاعات بهصورت مستمر رصد میشود.
ایلیات با اشاره به اینکه وضعیت آنفولانزا در حال حاضر در شرایط هشدار قرار ندارد، اما نزدیک به هشدار است، افزود: دستگاههای مربوط با دقت کامل در حال بررسی شرایط و ارائه خدمات لازم به مردم هستند
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح به مردم افزود: ضروری است شهروندان برای کاهش ترددهای غیرضروری از حملونقل عمومی بیشتر استفاده کنند.
خبرگزاری صدا و سیما