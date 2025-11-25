باشگاه خبرنگاران _ سیده نسترن حسن آبادی؛ عباس فارسی، کارشناس آموزش و اطلاع‌رسانی شرکت گاز استان سمنان، گفت: این طرح در قالب تفاهم‌نامه مشترک میان شرکت ملی گاز ایران و وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود. دانش‌آموزان و معلمان با مراجعه به سامانه «همیار گاز» ثبت‌نام کرده و دوره‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده را می‌گذرانند.

او با اشاره به محتوای آموزشی این طرح افزود: «فراگیران در مراحل مختلف، با بهره‌گیری از بازی‌ها و داستان‌های آموزشی، با مراحل استخراج، پالایش، انتقال گاز و همچنین نکات مربوط به مصرف ایمن و بهینه گاز آشنا می‌شوند.»

فارسی از تدوین برنامه‌های تشویقی برای افزایش مشارکت خبر داد و گفت: «دانش‌آموزان و معلمانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، هر ماه کارت هدیه دریافت خواهند کرد. برای ۱۰۰ دانش‌آموز برتر استان، کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی و برای ۲۰ معلم برتر نیز کارت هدیه یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. همچنین برای تمامی دانش‌آموزان ثبت‌نام‌کننده، هدیه عمومی اهدا می‌شود.»

بر اساس تقویم آموزشی طرح، دوره‌های «آشنایی با شرکت ملی گاز»، «ایمنی گاز» و «مصرف بهینه»، از آبان تا بهمن‌ماه به‌صورت مرحله‌ای برگزار می‌شود. شرکت در پویش‌های تولید محتوا و مسابقات موضوعی نیز بخشی از فرآیند کسب امتیاز را تشکیل می‌دهد.

فعالیت شرکت‌کنندگان ۱۵ اسفندماه ارزیابی شده و گواهینامه شرکت در دوره برای افراد فعال، در فروردین ۱۴۰۵ صادر خواهد شد.

سامانه ثبت‌نام و پیگیری مراحل این طرح به نشانی hamyaregaz.ir در دسترس دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار دارد.