رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور از جذب ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کارگاه‌های تولیدی و مشاغل خرد در سراسر کشور خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در حاشیه بازدید از یک کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی ثامن گفت: ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات چهاردرصدی برای حمایت از کارگاه‌های تولیدی و مشاغل خرد در سراسر کشور جذب شده است. 

سردار محمد زهرایی با بیان اینکه این حمایت‌ها با همکاری دولت و مجلس و از طریق سامانه تک و رصد انجام شده است افزود: تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار فرصت شغلی با نظارت دقیق دولت تأیید و ثبت شده است.

وی با اشاره به افتتاح قریب‌الوقوع پروژه‌های بزرگ محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی گفت: این طرح‌ها که با حضور مسئولان عالی‌رتبه کشور افتتاح می‌شود، برگ زرینی در کارنامه بسیج و دولت به شمار می‌آید.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اقدامات عمرانی گسترده در سطح کشور افزود: تاکنون بیش از ۲۶۰۰ پروژه آب‌رسانی در نقاط مختلف کشور تکمیل شده و طرح‌هایی در حوزه مسکن محرومین، آبیاری، جاده‌سازی و نیروگاه‌های خورشیدی نیز آماده بهره‌برداری است.

وی تأکید کرد: کارگاه‌های کوچک مردمی قلب تپنده اقتصاد مقاومتی‌اند و برای رقابت در بازار و ورود به عرصه صادرات، باید زنجیره تولید تکمیل، تعاونی‌های تولیدی تقویت و حمایت مالی پایدار فراهم شود.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: بسیج سازندگی ، تسهیلات خرد
خبرهای مرتبط
موازی کاری نظارت در بخش صنایع غذایی قم حذف می‌شود
معاون وزیر کشور:
بستر امن برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود
«نگین‌دخت»؛ سهم قم در رویداد ملی پوشاک ایرانی اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
آخرین اخبار
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
تاکید دولت بر حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
غیرحضوری شدن مدارس و تغییر ساعت کاری ادارات قم