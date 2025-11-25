شهروندندخبرنگار ما به مناسبت ایام فاطمیه گوشه هایی از برگزاری مراسم سوگواری محله شهر قائم در شهرستان قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شیعیان جهان مراسم سوگواری و عزاداری برگزار کردند. این ایام یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی در میان شیعیان است که به یاد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود. این ایام نه‌تنها فرصتی برای عزاداری، بلکه بستری برای شناخت این بانوی مکرم اسلام است. به همین مناسبت در آخرین شب از ایام فاطمیه اهالی محله شهرقائم شهرستان قم با برپایی دسته جات عزاداری مراسم عزاداری برگزار کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار- قم

